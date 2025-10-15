Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. október 15. 09:12 ::

Másfél milliárd forint áfát csalt el egy kínai-mongol-magyar bűnelkövetői kör

Másfél milliárd forint áfát csalt el egy kínai-mongol-magyar bűnelkövetői kör; tizenkét gyanúsítottat hallgattak ki, hat embert őrizetbe vettek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint az Európai Ügyészség (EPPO) és Európai Unió (EU) bűnüldöző szervei évek óta folytatnak küzdelmet a Kínához köthető olyan szervezett bűnözői körökkel szemben, amelyek jelentős mértékű áfacsalással és vámelkerüléssel próbálnak bejutni az uniós piacra.

Az EPPO 14 tagállamot érintető nyomozása során kiderült, hogy a bűnszervezet hatalmas mennyiségű textilt, cipőt, elektromos rollert, e-kerékpárt és egyéb árut importált illegálisan, amellyel hozzávetőleg 700 millió euró kárt okozott.

A nemzetközi felderítéshez csatlakoztak a NAV nyomozói is, akik egy nagyszabású akció keretében 41 helyszínen csaptak le a bűnbanda tagjaira.

A megalapozott gyanú szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket az EU belső piacán, más tagországokban értékesítik.

A szállítmányok azonban kizárólag papíron utaztak, valójában el sem hagyták az országot, vagy csak látszólag értékesítették külföldön.

A vámkezelést követően a bűnbanda a szállítmányokat egy szlovák telephelyre szállította, ahonnan az árut kisteherautókra rakodták, hamis fuvarokmányokkal, vagy okmányok nélkül Magyarországra hozták, ezután a Kőbányai úton, a "Ganz piac" üzleteinek adták el a termékeket számla nélkül.

A bűnszervezet irányítói, kínai, mongol és magyar állampolgárok, egymást között osztották meg a feladatokat: az évekig konspiráltan működő és hierarchikusan felépülő szervezetnek a legfelső vezetője kínai állampolgár volt, ő fogta össze a szervezet tevékenységét, tartotta a kapcsolatot az ázsiai vevőkkel, felügyelte az árumozgásokat.

A pénzügyi nyomozók a bűnszervezet vezetőinek elfogása után kilenc, összesen 901 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá, 26 millió forint értékben járműveket, 130 millió forint értékben - nagyrészt külföldi valutában tartott - készpénzt foglaltak le, így több mint 1 milliárd forint kár térült meg a központi költségvetés számára.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a NAV munkatársai 12 gyanúsítottat hallgattak ki.

A pénzügyőrök a bűnszervezet hat tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat; elmarasztaló ítélet esetén az elkövetők 15 év szabadságvesztésre számíthatnak - áll a közleményben.

(MTI)