A kormánypropagandával szemben a valóság az, hogy a családtámogatások összege a GDP %-ában mérve folyamatosan csökken 2010 óta még a KSH szerint is, az elmúlt 30 évben most a legkisebb! - írja X-oldalán Novák Előd. (Adatok forrása itt.)
A Mi Hazánk alelnöke hozzáteszi: a családpolitika olyannyira nem fontos már a kormánynak, hogy a családokért felelős miniszteri posztot is megszüntették 2021-ben, a társadalom 99%-a azt sem tudja, melyik minisztériumhoz tartozik a családpoltika. Itt van amúgy a felelős miniszterrel folytatott vitám:
Akit pedig a 15 pontos megoldási javaslatcsomagunk érdekelne (melynek egyetlen elemét sem támogatja a "Nemzeti Együttműködés Rendszere"): Tabutémák és 15 programpont a demográfiai vészhelyzetben
