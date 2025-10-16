Anyaország :: 2025. október 16. 13:34 ::

Az elmúlt 30 évben most a legkisebb a családtámogatások összege a GDP %-ában mérve

A kormánypropagandával szemben a valóság az, hogy a családtámogatások összege a GDP %-ában mérve folyamatosan csökken 2010 óta még a KSH szerint is, az elmúlt 30 évben most a legkisebb! - írja X-oldalán Novák Előd. (Adatok forrása itt.)

A Mi Hazánk alelnöke hozzáteszi: a családpolitika olyannyira nem fontos már a kormánynak, hogy a családokért felelős miniszteri posztot is megszüntették 2021-ben, a társadalom 99%-a azt sem tudja, melyik minisztériumhoz tartozik a családpoltika. Itt van amúgy a felelős miniszterrel folytatott vitám: