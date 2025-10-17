Anyaország :: 2025. október 17. 18:24 ::

KNYF: lőfegyverrel visszaélés miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség két tagja és egy civil ellen

Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség egy hivatásos és egy nem hivatásos tagja, valamint egy civil személy ellen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő tevékenysége alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt rendelt el nyomozást.

"Az eljárás a Készenléti Rendőrség egy hivatásos tagját, egy nem hivatásos tagját, valamint egy civil személyt érinti" - írták.

A büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatja.

A főügyészség közlése szerint "az eljárásról további tájékoztatás a nyomozás érdekében jelenleg nem adható".