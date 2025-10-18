Anyaország :: 2025. október 18. 08:18 ::

A Kertész Imre Intézet tudja jól, hogy ki a legmagyarabb

Ismeretterjesztő videósorozatot indított a Kertész Imre Intézet a 200 éve született írófejedelem, Jókai Mór élete és pályája mentén - közölte a Kertész Imre Intézet az MTI-vel (amely a Videósorozatot indított Jókai, a legmagyarabb író címmel a Kertész Imre Intézet címmel közölt erről hírt.)

A videószéria többek között olyan kérdésekre keresi a választ, hitt-e Jókai a szellemekben, érdekelte-e a divat, a képzőművészet, a gasztronómia vagy a csillagászat - írták a közleményben.

Mint írták, Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány fenntartásában működő Kertész Imre Intézet egész éves programsorozattal tiszteleg az írógéniusz életműve előtt. A bicentenáriumi évben a Kertész Imre Intézet egyebek közt forgatókönyvírói, képzőművészeti, valamint színmű- és drámaíró pályázattal ösztönzi a róla szóló, és munkásságát megidéző művészeti alkotások megszületését, a fiatalokhoz programsorozattal és kvízzel hozza közelebb írásait, cikksorozattal emlékezik meg Jókai Mór sokoldalúságáról, és országos felhívásban térképezi fel azokat a magyarországi és külhoni településeket, ahol Jókairól elnevezett utcák, terek, iskolák és egyéb közintézmények vagy szobrok őrzik az írófejedelem emlékét.

A Kertész Imre Intézet honlapjáról elérhető 200jokai.hu oldalon, valamint az Intézet közösségimédia-felületein található, októberben indult ismeretterjesztő-videósorozat első tíz epizódja ezen a linken érhető el.

A közlemény kiemelte: az érdeklődők Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója társaságában filmes sétára indulhatnak, amelyből egyebek között kiderül, miként bukkannak fel az író regényeiben Jókai gyerekkorának szereplői, miért rajongott szenvedélyesen a természettudományokért, miért nősült mindkétszer botrányok közepette, miért volt ő a legbátrabb forradalmár, és hogyan békült ki később mégis a Habsburgokkal. Megtudhatjuk, hogy a mesemondó fejedelem sikeres politikus volt-e, és miért rajongtak érte Európa koronás fői és korának író-sztárjai - írták.

Az ismeretterjesztő videókat az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi a Jókai 200 emlékévben.