"Megnyugodhatunk": Orbán közölte Dúró Dórával, hogy a KDNP kezeli a digitális gyermekvédelem ügyét

A Mi Hazánk a digitális gyermekvédelemről kérdezte a miniszterelnököt hétfőn a parlamentben.

Dúró Dóra arra várt választ Orbántól, mit tesz a kormányzat a digitális gyermekvédelem terén, annak fontosságát hangsúlyozva, hogy radikális lépések megtételével védjék meg a felnövő nemzedékeket a telefonalapú gyermekkortól.



Dúró Dóra 2025. október 21-én (fotó: MTI/Soós Lajos)

Arról beszélt: egyes szakemberek azt sürgetik, hogy 14 éves kor alatt ne lehessen a gyerekeknek saját okoseszközük, a kormányzat engedi érvényesülni e téren a nagy technológiai cégek kielégíthetetlen profitéhségét.

Válaszában Orbán Viktor miniszterelnök jelezte: e téren is a saját lelkiismeretüket tekintik irányadónak, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a szülők a törvények keretei között úgy nevelhessék gyermeküket, ahogyan jónak látják.

Meg kell vizsgálni, hogy az állam hol és meddig avatkozhat be a gyermeknevelés kérdésébe - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a koalíción belül "a munkamegosztás tekintetében a KDNP kezeli ezt a dolgot", és reméli, hogy olyan javaslat születik, ami még az ellenzék számára is elfogadható lesz, és a szülők sem jogfosztásként, hanem a parlament által adott segítségként élik meg azt.

Viszonválaszában a képviselő megjegyezte: az oktatásban napjainkban az a norma, hogy a gyerekek rendelkeznek ilyen eszközökkel, az oktatásban hátrányban vannak azok a gyerekek, akinek nincs okostelefonjuk, ők egyes sportlehetőségekhez sem férhetnek hozzá.

A kormányfő igazságtalannak nevezte a kérdező bírálatát, mondván, ebben az ügyben nem terheli őket felelősség, mert éppen ez a kormányzat tiltotta be - hosszú és nehéz vita után, nemzetközi példák alapján - az iskolai mobiltelefon-használatot.

Hangsúlyozta: abban kellene egyezségre jutni, meddig van ezen eszközök használata a gyerekek javára. Készen is állunk arra, hogy erről értelmes párbeszédet folytassunk - fogalmazott a miniszterelnök.

(MTI nyomán)