Utóvizsgálatot indított a GVH a Wish e-kereskedelmi piactérrel szemben

Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy teljesítette-e a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish a 2023-ban tett vállalásait.

A versenyhatóság hétfői közleményében jelezte: a kaliforniai központú platform üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, egyebek mellett mintegy 100-150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták, hogy elkerülhessék a bírságot.

A GVH 2023 februárjában zárta le vizsgálatát a Wish működtetőivel szemben. Az eljárás azért indult, mert a platform üzemeltetői valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal jártak el a Wish piactér ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának kialakítása és ellenőrzése során. A GVH gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek, a fogyasztókat pedig visszaszámláló óra sürgette egyes "azonnali ajánlatok" elfogadására.

A platform kaliforniai központú és európai, Hollandiában bejegyzett működtetői az eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel a kifogásolható gyakorlatok orvoslására. A Wish a többi között vállalta, hogy 1500 forintos jóvátételt (kreditjóváírást) kap minden magyar felhasználó, aki az azonnali ajánlatra kattintva vásárolt a platformon 2021-ben. A jóvátétel mintegy 100-150 ezer fogyasztót érintett.

A cégek emellett vállalták, hogy fogyasztói tudatosságot erősítő kampányt indítanak, valamint a korábbiaknál hatékonyabb, független auditálással igazolt intézkedéseket vezetnek be a piacterükön áruló kereskedők ellenőrzésére. A vállalkozások vállalták továbbá azt is, hogy nem alkalmazzák a GVH által kifogásolt árengedmény-feltüntetési gyakorlatot és "azonnali ajánlataikat".

A versenyhivatal kiemelte: minden esetben részletesen, utóvizsgálat elrendelésével vizsgálják a cégek által felajánlott és a GVH által kötelezővé tett vállalások teljesítését. Az előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul kell teljesíteni, valamint megfelelően és határidőn belül kell igazolni. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.

(MTI)