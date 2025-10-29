Anyaország :: 2025. október 29. 15:04 ::

Meghalt György Péter, a magyar művészettörténet, esztétika és médiaelmélet kiemelkedő tudósa, aki évtizedeken át alakította a hazai felsőoktatás és a kortárs művészeti kutatás világát - áradozik róla a Zsindex.

Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora 71 éves volt. 1980 óta oktatott esztétikát és médiát az ELTE-n. 1985-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett, 1995-ben PhD-t, 2006-ban pedig DSc-fokozatot a filozófia tudományában. 1990 óta a Képzőművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára, 2000 óta a Media Center igazgatója volt.

Tanított nemzetközi intézményekben is, többek között a New School for Social Researchben New Yorkban, Londonban, Manchesterben és Krakkóban. Kutatási területe a 20–21. századi magyar művészettörténet, különösen az avantgárd, a kortárs művészet elmélete és gyakorlata, valamint az újmédia kulturális összefüggései.

Az elmúlt évtizedek során folyamatosan részt vett a média- és kommunikációszakok magyar felsőoktatási curriculumának kidolgozásában, illetve a curriculumok adaptálásában, a BA/MA/PhD-rendszerbe való beillesztésében.