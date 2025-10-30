Anyaország, Gazdaság :: 2025. október 30. 09:10 ::

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezi a gazdaság teljesítményét

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit - jelentette csütörtökön első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez képest - a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint - a gazdaság teljesítménye stagnált.

Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét - jelentette a KSH.

(MTI)