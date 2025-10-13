Háború, Videók :: 2025. október 13. 10:25 ::

A Hamász átadta még életben lévő túszait - a szabadulóbuli ezúttal elmaradt

A Hamász átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén. /Frissülő összeállítás./

🚨🎗️BREAKING: Official Hamas photo from the release of the hostages in Gaza City. pic.twitter.com/xq6wu60aCv October 13, 2025

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre. Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik foglyul ejtett katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász támadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.





It is reported that they were able to walk on their own and are now with Israel's Defense Forces, probably in Israel by now. Hamas released seven Israeli hostages.It is reported that they were able to walk on their own and are now with Israel's Defense Forces, probably in Israel by now. pic.twitter.com/caxdbdmXJZ October 13, 2025

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

The first photo of Israeli hostages David and Ariel Cunio after being released from Hamas captivity pic.twitter.com/BENbWuULTu October 13, 2025

A 48 éves Omri Mirant két, ma már két és fél és négy és fél éves kislánya várja vissza. Édesapja, Dani, és felesége Lisáj az elmúlt két évben jelentős erőfeszítéseket tett kiszabadítása érdekében, többek közt Magyarországon is jártak, hogy segítséget kapjanak a zsidó közösségtől és a diplomatáktól. Omri Miran shiatsu terapeuta és Nir Oz kibuc vezető kertésze volt, amikor 2023. október 7-én felesége és két lánya szeme láttára elrabolták otthonából, Nahal Óz kibucból.

A 28 éves Gal és Ziv Berman ikertestvérek, akiket Kfar Aza kibucból hurcoltak el a terrortámadás idején. Közösen egy hang- és fénytechnikai céget vezettek. A korábban kiszabadult túszok elmondása szerint külön tartották őket fogva - ez volt a leghosszabb idő, amit valaha külön töltöttek.

A 22 éves Matan Angreszt kötelező katonai szolgálatát teljesítette, amikor foglyul ejtették tankjában, a gázai határkerítés közelében. A kiszabadult túszok szerint katonaként többször kihallgatták és bántalmazták a fogságban a Hamász fegyveresei.

A 24 éves Alon Ohel zenész és zongorista, akit a Nova zenei fesztiválról, egy óvóhelyről hurcoltak el. Szülei tucatnyi zongorát helyeztek el Izrael-szerte a következő üzenettel: "Nem vagy egyedül." A szabadultak szerint a szeme súlyosan megsérült a Hamász támadása során.

A 25 éves Eitan Mór nyolc testvér közül a legidősebb, barista, aki saját kávézó nyitását tervezte. Biztonsági őrként dolgozott a Nova fesztiválon. Családja telepes (de őket persze nem terroristázza az MTI, mint a Hamászt - a szerk.), a Hebron melletti Kirját Arbában él, és nyilvánosan ellenzi a Hamásszal kötött kompromisszumos megállapodásokat, mert szerinte hosszú távon veszélyeztetik az izraeliek biztonságát.

A 24 éves Gaj Gilboa Dalal az animáció és a japán anime lelkes rajongója, és Japánba készült, amikor a Nova fesztiválról elrabolták barátjával, Eviatar Daviddal együtt.

Donald Trump amerikai elnök az elnöki különgép fedélzetén élőben nézi az izraeli túszok szabadulásának közvetítését, miközben Izraelbe tart - közölte a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt.

Trump a tervek szerint beszédet mond az izraeli parlamentben, a kneszetben, valamint találkozik Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és a túszok családtagjaival. Mindössze négy órásra tervezett Izraeli tartózkodása után Egyiptomba indul a Gázai övezet és a palesztinok ügyének rendezésére szervezett nemzetközi konferenciára.

Goodbye, goodbye!

Két videó egy korábbi túszcseréről:



Not even your own hostages hate them.

pic.twitter.com/m254Qnaueb “Do you condemn Hamas”Not even your own hostages hate them. October 13, 2025

Ezzel szemben a palesztin túszok:

These Palestinian hostages, kidnapped from hospital, held inside Israeli slaughterhouses will not be released pic.twitter.com/ylMwxg5RzK October 12, 2025





Should Hamas release Israeli captives the same way? Then juxtapose the two videos to show how mainstream media will condemn one side… Palestinian hostages are being treated like animals; dragged through corridors terrified, blindfolded, handcuffed, emaciated & forced to bow downShould Hamas release Israeli captives the same way? Then juxtapose the two videos to show how mainstream media will condemn one side… pic.twitter.com/xWSjBNcmOn October 11, 2025

Omri Miran, Szijjártó kibuclakó magyarja

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából - írja a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.





Omri, 48, from Kibbutz Nahal Oz, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023 from his home in front of his family.



He is married to Lishay. They have 2 young daughters.

Videos released by Hamas show him in dire conditions, pleading to return home.



He is… Welcome Home, Omri MiranOmri, 48, from Kibbutz Nahal Oz, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023 from his home in front of his family.He is married to Lishay. They have 2 young daughters.Videos released by Hamas show him in dire conditions, pleading to return home.He is… pic.twitter.com/UYuFsE8a71 October 13, 2025

Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.

Orbán is Egyiptomba tart Trumpot ünnepelni

Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti Békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A békemegállapodás a 2023. október 7-én kitört Hamász-Izrael háborút kívánja rendezni.

Két csoportban engedik szabadon a túszokat , ünnepség nélkül

A Hamász két csoportban engedi szabadon az izraeli túszokat hétfő reggel. A palesztin szervezet két csoportba gyűjtötte az övezetben, és két szakaszban adja (illetve részben már adta) át az elhurcoltakat a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek. Az első csoportban a Gáza északi részében fogva tartott hat túsz szabadult egy Gáza városban megjelölt helyen, majd tizennégy, délen őrzött túszt adnak vissza Izraelnek Hán-Júneszben.

pic.twitter.com/GT5TKOEweH The first seven hostages arrive in Israel where they will meet their loved ones for the first time in two years. Follow live updates. https://t.co/3JzEc2dlv8 October 13, 2025

A túszalku megállapodása szerint a palesztinok nem rendezhetnek megalázó átadási ceremóniát az izraeli túszokkal, hanem azok csendben, ünnepség nélkül ülhetnek át a Vöröskereszt járműveibe.

A Hamász katonai szárnya közzétette a kiszabaduló húsz élő túsz nevét. A nevek között nem szerepelt Tamir Nimrodi katona, illetve a nepáli állampolgárságú Bipin Joshi neve. Őket eddig a "súlyos aggodalmak vannak életükért" kategóriában tartották nyilván, és ezzel véglegessé vált haláluk ténye.

Nimrodit utoljára 2023. október 7-én, egy közösségi médiában közzétett videóban látták, amint egy katonai dzsippel pizsamában és szemüvege nélkül foglyul ejtették egy izraeli bázison. Az izraeli hadsereg akkor 18 éves oktatási tisztjéről azóta semmilyen életjelet nem kaptak.

"Az ellenség nem tudta katonai nyomással visszaszerezni a foglyait"

A Hamász fegyveres szárnya hivatalos közleményt adott ki a hétfői fogolycserével kapcsolatban:

Kijelentjük elkötelezettségünket a létrejött megállapodás és annak ütemezése mellett, amennyiben a megszálló fél is betartja azt. A megállapodás népünk kitartásának és az ellenállási harcosok szilárdságának eredménye. Az ellenállás célja az volt, hogy véget vessen a megsemmisítő háborúnak, de az ellenség meghiúsított minden erre irányuló erőfeszítést. Az ellenség nem tudta katonai nyomással visszaszerezni a foglyait, annak ellenére, hogy fölényben volt hírszerzési és hadereje tekintetében. Az ellenség végül csak fogolycsere révén jutott eredményre – ahogy azt az ellenállás már a kezdetektől fogva megígérte.

Csaknem 2000 palesztin szabadulhat az izraeli túszokért cserébe

Csaknem 2000 palesztin fogoly szabadulhat a Gázában még fogva tartott izraeli túszokért cserébe – írja az al-Dzsazíra.

Közülük 1700-an a Gázai övezetből származnak. További 250-en életfogytiglani vagy hosszú börtönbüntetésüket töltik.

Ezen csoportból 135 személyt várhatóan a Gázai övezetbe toloncolnak vagy külföldre száműznek, 100 főt az izraeli fennhatóság alatt álló Ciszjordániába küldenek, míg 15 foglyot Kelet-Jeruzsálemben engednek szabadon.

A Hamász átadta az élő túszok második csoportját is

A Hamász átadta az élő túszok második, tizenhárom főből álló csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek az övezet déli részén található Nasszer kórháznál.

A második csoporttal szabaduló túszok is megfelelő egészségi állapotban vannak a vöröskereszt első jelentése szerint.





It's finally over - they survived hell for 738 days! 🎗️ Breaking 🚨: All 20 living hostages were released by Hamas this morning.It's finally over - they survived hell for 738 days! 🎗️ pic.twitter.com/WcyRa6KwX8 October 13, 2025





Hostages are welcomed home by thousands of Israelis after two painful years in Hamas captivity 🎗 One of the most historic and emotional moments in the history of Israel 🇮🇱Hostages are welcomed home by thousands of Israelis after two painful years in Hamas captivity 🎗 pic.twitter.com/h0hqRQ1JyA October 13, 2025





The handover of the bodies of hostages who were held in the Gaza Strip will take place later.



Trump, who arrived in Israel on an official visit, is set to… pic.twitter.com/BylfyPoTnI ⚡️⚡️⚡️A historic moment: ALL surviving Israeli hostages have been FREED after two years in captivity by Hamas terrorists.The handover of the bodies of hostages who were held in the Gaza Strip will take place later.Trump, who arrived in Israel on an official visit, is set to… https://t.co/VQVBRpalqd October 13, 2025

First images from the IDF receiving Israeli hostages after two years in Hamas captivity in Gaza pic.twitter.com/dwuoRCytqF October 13, 2025

BREAKING: Hamas releases all 20 surviving Israeli hostages after two years in captivity. pic.twitter.com/p0UVZqy211 October 13, 2025

The first photos of Israeli hostages freed by HAMAS have appeared pic.twitter.com/9gjHbOA8DM October 13, 2025

A Hamász fogságában már nincsenek élő izraeli túszok. Hamarosan megkezdik holttestek átadását is. A 28 halott közül többnek nem ismerik a helyét, és a tervek szerint nemzetközi csoport fogja felkutatni őket a Gázai övezetben.

(MTI - Index nyomán)