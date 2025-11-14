Anyaország :: 2025. november 14. 12:23 ::

Az erkélyen lévő padba tette a lány holttestét, feltakarította a vért, majd üzeneteket küldött áldozata telefonjáról a szolnoki gyilkos

Letartóztatta a Szolnoki Járásbíróság azt az emberölés bűntettével gyanúsított 22 éves férfit, aki meggyilkolta a huszonéves volt barátnőjét Szolnokon. Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szóvivője újabb részleteket osztott meg a bűncselekménnyel kapcsolatban a 24.hu-nak küldött közleményében.

Azt írta, a későbbi áldozat november 12-én reggel megjelent a jelenleg a férfi által lakott – továbbra is közösen bérelt – szolnoki lakásban azért, hogy számonkérje, amiért az ő bankkártyájával vett magának különböző árucikkeket az interneten. A volt élettársak előbb a fentiek miatt, majd korábbi kapcsolatuk eseményei miatt veszekedni kezdtek, majd a távozni akaró lány elindult az ajtó felé.

A férfi ekkor az ajtóból visszarántotta, a száját befogta, és egy konyhakéssel több alkalommal a nyakát hátulról a gégéjénél megvágta, majd egy másik késsel a még ellenálló nőt több alkalommal fej- és nyaktájékon megszúrta. Az áldozat vérvesztés, valamint légzési és keringési elégtelenség miatt a helyszínen elhunyt – közölte az ügyész.

A férfi a nő holttestét az erkélyen lévő felhajtható tetejű padba helyezte, feltakarította a vért a lakásban, majd kihajította a takarítás során használt eszközöket. Ezután üzeneteket küldött a volt barátnője telefonjáról a lány nevében, hogy alibit biztosítson magának. A férfi a gyilkosság során használt egyik kést a NEFAG erdőnél lévő csatornába dobta. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és letartóztatta a bűnösségét beismerő támadót. A végzés végleges.