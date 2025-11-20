Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. november 20. 11:07 ::

Körözik a Ferencváros korábbi futballistáját, aki kénytelen volt garázdává válni a rasszista magyarok miatt

Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok és a Ferencváros egykori légiósával szemben garázdaság miatt. A korábbi támadó a pályafutása alatt több alkalommal is összetűzésbe került a játékostársaival, sőt szurkolókkal is – írja a Blikk nyomán az Index.

Az egyik eset még az edzőpályán történt, egy kemény becsúszást követően László András sértő megjegyzést tett Ndjodo anyjára. A kameruni játékos akkor odalépett a csapattársához, és lefejelte őt, ami miatt László András orrcsontja eltört. Ndjodo a Nemzeti Sportnak akkor elismerte, hogy nem lett volna szabad így reagálnia, de hozzátette, nem értette, miért sértették meg a családját.

A Ferencvárosnál Ndjodo összetűzésbe keveredett a szurkolókkal is, amelyet követően a klub azonnal szerződést bontott vele. Tatabányán és a Ferencvárosnál egyaránt érte verbális támadás, ami a környezete szerint hosszú távon is megviselte.

Bár pályán a szakmai értékelések szerint profi mentalitással játszott, a civil életben visszahúzódó, csendes személyiségnek számított. Több edző, köztük Détári Lajos is kiállt mellette.

– Ha tizenegy Ndjodo futballozna a Siófokban, a csapat nem állna kieső helyen – nyilatkozta.