Dohányboltból sikkasztott egy alkalmazott

Vádat emeltek egy dohánybolti eladóval szemben, aki több mint 30 millió forinttal károsította meg munkáltatóját - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint a 61 éves büntetlen előéletű békéscsabai nő 2017 óta dolgozott az egyik békéscsabai Nemzeti Dohányboltban. A dohányboltot üzemeltető betéti társaság a dohánybolt készletének kezelésére egy olyan szoftvert használt, amely online és offline módon is kezeli a készletet. A programban az ár jövedéki termék esetén nem módosítható, a nem hatósági áras termékek esetében pedig a cég képviselője volt jogosult az online felületen meghatározni a termékek árát.

Az offline felületre a bolti eladók is jogosultak belépni, hogy a boltba érkező árukat a készletkezelő programban rögzítsék. A terhelt munkaviszonya során felismerte, hogy amennyiben az offline felületen a nem hatósági áras árucikkek eladási árát jóval kevesebbre módosítja, mint amit a cég képviselője az online felületen meghatározott, a tényleges ár és a szoftverben módosított ár különbözetét a pénztárból készpénzben fel tudja venni.

2020 januárjától 2023 szeptemberéig az eladó a készletnyilvántartás adatait rendszeresen megváltoztatta; a nem hatósági áras termékek valós áron történő eladását készpénzes fizetés esetén szándékosan nem véglegesítette a beütést követően a pénztárgépbe, hanem azok árait a készletkezelő programban utólag jogosulatlanul csökkentette és a már alulárazott termékek árait rögzítette a pénztárgépbe, a különbözetet pedig kivette a kasszából.

Az okozott több mint 30 millió forintos kárból 550 ezret térített meg.

A Békéscsabai Járási Ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására tett indítványt jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával folytatólagosan üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt - olvasható a közleményben.