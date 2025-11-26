Elfogtak egy autótolvajt, aki menekülés közben oszlopnak csapódott Kőbányán. Őt és utasait kórházba vitték - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a Police.hu oldalon.
A rendőrök szerdán egy lopott autóra lettek figyelmesek a Jászberényi úton, amelyet megkülönböztető jelzés használatával intézkedés alá akarták vonni, azonban a sofőr a jelzés ellenére gyorsítva továbbhajtott.
A vezető pár száz méter múlva elvesztette uralmát a jármű felett, és az Élessaroknál kisodródott, majd egy lámpaoszlopnak csapódott.
A 31 éves sofőrt és három utasát sérüléseik miatt a mentők kórházba vitték.
Közölték azt is, hogy az autót vezető 31 éves férfi ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, ellene a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, jelenleg a kórházban őrzik a rendőrök.
A baleset körülményeit a BRFK külön eljárásban vizsgálja - áll a közleményben.
(MTI)