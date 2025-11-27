Anyaország :: 2025. november 27. 16:54 ::

Karácsony rendkívüli közgyűlést hirdetett a kelenföldi buszgarázsba, utána a Karmelitához tervez vonulást

Jövő hétfőre rendkívüli helyszínre, a kelenföldi buszgarázsba hívja össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését Karácsony Gergely – ezt közölte rendkívüli tájékoztatóján a főpolgármester. Azt is bejelentette, hogy a délután 5 órai közgyűlés után este fél 7-re a Clark Ádám térre várja a budapestieket, hogy a közgyűlési döntéssel felmenjenek együtt a Karmelitába.

A budapesti Büszkeség Menet második fordulójába (Karácsony így említette a Lánchídhoz hirdetett gyűlést, utalva a nyári „Pride” felvonulásra, amelyen több százezren vettek részt) vár minden budapestit. – Ez egy olyan probléma, amit a kormány okozott, ezért a kormánynak kell megoldania – utalt arra, hogy a kormány, pontosabban az államkincstár megint levont 6,2 milliárdnyi szolidaritási hozzájárulást Budapest számlájáról, éppen abban a pillanatban, amikor Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, hogy a kormány szeretné megmenteni a fővárost a csődtől. A Miniszterelnökség vezetője azt mondta, hogy a kormány hajlandó akár csődsegélyt, akár fizetési mentőcsomagot biztosítani Budapestnek, de ehhez az kell, hogy a Fővárosi Közgyűlés állapítsa meg a főváros fizetésképtelenségét.

Karácsony Gergely rendkívüli tájékoztatóján kiemelte: ez az inkasszó törvénytelen, hiszen hosszú, a Kúria által lezárt bírósági per szól arról, hogy nincsenek meg a jogszabályi alapjai az inkasszálásának. „Erre felhívtam a miniszterelnök figyelmét, és személyesen vittem el azt a levelet, amiben leírtam a baj mértékét és az okait”. Itt említette a 8,8 milliárdos trolipénzt, illetve a 12 milliárdos közlekedési normatívát, amit szintén nem kaptak meg. Ez a kormánynak szerinte csak egy politikai játszma, de valójában ez nem az. – Megerősítjük azt a döntésünket, amit egyszer már meghoztunk. A szeptemberi közgyűlés egyszer már tudomásul vette az Állami Számvevőszék jelentését, amelynek a lényege, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudja egyszerre biztosítani a közszolgáltatásokat és fizetni az állami elvonásokat, márpedig előbbi a legfontosabb feladata. Ezért kormányzati beavatkozásra van szükség. A közgyűlés ezt a jelentést egyszer már tudomásul vette, de most egy újabb döntéssel megerősítik ezt a határozatot – tette hozzá. – Hogy legyen nyomatéka, újra személyesen fogom elvinni ezt a döntést a Karmelitába, és ezúttal hívom a budapestieket is – mondta a főpolgármester, és meghirdette az este fél7-es gyűlést, ahová minden budapestit vár, hogy együtt menjenek fel a Karmelitába.

Gulyás Gergely kormányinfón mondott szavaira reagált a Tisza Párt is. A Tisza fővárosi frakciója jelezte, hogy zsarolásnak tartja a miniszter szavait. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány csak akkor segít, ha a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan kimondja Budapest fizetésképtelenségét. A Tisza álláspontja egyértelmű: Budapest pénzügyi helyzetéért elsődlegesen a kormány felelős, mert az elmúlt években tudatosan, módszeresen gyengítette a főváros költségvetését. A frakció közleménye szerint a kormány évről évre drasztikusan megemelte a szolidaritási hozzájárulást, az iparűzési adó szabályainak megváltoztatásával jelentős bevételt vont el Budapesttől, állami holdingokon keresztül visszatartott, illetve késleltetett olyan forrásokat, amelyek a fővárost illetik, és jogellenes inkasszót hajtott végre a főváros számláján, amely miatt a Kúria elmarasztaló döntést hozott. A Tisza fővárosi frakciója ezért visszautasítja azt a kormányzati narratívát, amely a főváros jelenlegi nehéz helyzetét kizárólag a városvezetésre próbálja hárítani, Budapestet „csődvárosként” bélyegezné meg. A kormány által elvárt „fizetésképtelenségi nyilatkozat” szerintük nem pénzügytechnikai lépés, hanem politikailag motivált megalázási kísérlet, amely hosszú távon rontaná Budapest hitelességét és érdekérvényesítő képességét, alapot teremtene a főváros önkormányzatiságának további korlátozásához, és kommunikációs eszközzé züllesztené a főváros pénzügyeit.

Azt írt a Tisza fővárosi frakciója: Budapest nem a kormány kegyéből létezik, az ország fontos gazdasági motorja, nettó befizetője a központi költségvetésnek, ezért nem támogatják, hogy a Fővárosi Közgyűlés önként magára vegye a „csőd” bélyegét azért, hogy a kormány politikai győzelmet hirdethessen. „Budapest nem csődben lévő város, hanem zsarolt város. A fővárosnak nem könyöradományra, hanem az őt megillető források visszaadására van szüksége” – tették hozzá.

(Magyar Hang nyomán)