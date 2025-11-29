Anyaország :: 2025. november 29. 06:47 ::

Wizz Air: szoftverfrissítés miatt változhat egyes gépek hétvégi menetrendje

Néhány hétvégi járatának menetrendjét módosíthatja a WIZZ Air légitársaság néhány gépnél szükséges szoftvermódosítás miatt - közölte a légitársaság az MTI-vel.

A közleményben megerősítették, hogy néhány repülőgépük azok között van, amelyek a repülőgépgyártó előírása szerinti szoftverfrissítést igényelnek.

A Wizz Air azonnal beütemezte a szükséges karbantartást - tették hozzá.

Azok az utasok, akik közvetlenül a Wizz Air weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül foglaltak, értesítést kapnak az esetleges menetrendi változásokról - írták.