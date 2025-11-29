Gumilövedékes fegyverrel szándékosan, többször is rálőtt egy postásra egy 20 éves fiú Szolnokon. Ismerőse autójában utazott, amikor észrevette az utcán kerékpározó kézbesítőt. Lehúzta az ablakot, majd célzottan többször hátba lőtte - írja a Tények.hu.
A postás hátán nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülések keletkeztek.
A fiú feltehetően viccnek szánta a lövöldözést, de akár komoly balesetet is okozhatott volna.
Nagy Attila igazságügyi fegyverszakértő szerint a gumilövedékes fegyverek egyáltalán nem ártalmatlanok. A lövedék ugyanis kemény, nagy energiával csapódik be.
Így komoly sérülést is okozhat.
Az eset még 2024 februárjában történt, az ügyészség most emelt vádat a lövöldöző fiú ellen, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt.
Közérdekű munka büntetést kaphat, az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.