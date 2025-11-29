Anyaország, Videók :: 2025. november 29. 14:51 ::

Többször hátba lőtte gumilövedékes fegyverével a postást egy 20 éves "fiú" - jó humorérzéke lehet

Gumilövedékes fegyverrel szándékosan, többször is rálőtt egy postásra egy 20 éves fiú Szolnokon. Ismerőse autójában utazott, amikor észrevette az utcán kerékpározó kézbesítőt. Lehúzta az ablakot, majd célzottan többször hátba lőtte - írja a Tények.hu.

A postás hátán nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülések keletkeztek.

A fiú feltehetően viccnek szánta a lövöldözést, de akár komoly balesetet is okozhatott volna.

Nagy Attila igazságügyi fegyverszakértő szerint a gumilövedékes fegyverek egyáltalán nem ártalmatlanok. A lövedék ugyanis kemény, nagy energiával csapódik be.

Így komoly sérülést is okozhat.

Az eset még 2024 februárjában történt, az ügyészség most emelt vádat a lövöldöző fiú ellen, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt.

Közérdekű munka büntetést kaphat, az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.