Aranyfelvásárlóknak hazudták magukat a tolvaj cigányok, de házaltak fűkaszával és ágyneművel is

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kifosztás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesekkel szemben.

A két férfi 2025. november 28-án a déli órákban leszólított egy időskorú mezőcsáti nőt a lakása előtt. Magukat aranyfelvásárlóknak adták ki, és ennek során lehúzták az idős asszony ujjairól két arany gyűrűjét annak ürügyén, hogy azt megnézik. A gyűrűket az elkövetők zsebre tették, majd azt később a sértett kérése ellenére sem adták vissza, autóba ültek, és sietősen távoztak.

Felmerült a gyanú, hogy az elkövetők más személyeket is felkereshettek Mezőcsáton, illetve leszólítottak fűkasza avagy ágyneműértékesítés okán.

Személyleírásuk: az egyikük 30 év körüli, kb. 160 cm magas, vékony testalkatú, szakállas, rövid barna hajú, aki divatos inget és szövetnadrágot viselt, míg a másikuk életkora 60-70 év közötti, kb. 170 cm magas, erős testalkatú, rövid sötét hajú, bajszos, aki rövid fazonú kabátot viselt.

Az elkövetők vélhetően egy fehér vagy szürke színű kombi gépjárművel távoztak, amelyen már újabb típusú rendszám volt elhelyezve, írja honlapján a rendőrség.