Anyaország, Videók :: 2025. december 5. 09:32 ::

Orbán: "de van a szívünkön egy harmadik kő is, ez Brüsszel"

Az orosz–amerikai tárgyalásokról és a háborúról, energetikai kérdésekről, valamint a Tisza Párt adótervezetéről is beszélt a Kossuth Rádiónak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök.

„Akinek ereje van, az cselekszik, akik gyengék, azok beszélnek” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az orosz–amerikai egyeztetésekről és az ukrajnai háborút rendezni szándékozó béketervről. A kormányfő úgy látja, izgalmas pillanat előtt állunk, ugyanis eldőlt, hogy a közeledik-e hozzánk a háború, vagy végleg sikerül-e letekerni annak lángját.

„Ha az európaiak akarata érvényesül, akik szerint folytatni kell a háborút, akkor a háború folytatódni fog” – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte helytelen a befagyasztott orosz vagyon kamatainak felhasználása. Orbán Viktor úgy látja, itt van az a pillanat, amikor kiderült, hogy ezt nem olyan egyszerű kivitelezni. Ennél a résznél az is elhangzott, hogy Belgium miniszterelnöke is kifejtette, hogy el kell kerülni azt a helyzetet, hogy egy nemzetközi per esetén garanciák nélkül maradjanak, amennyiben Oroszország visszakérné ezt a pénzt. Hozzátette azt is, hogy az Európai Unió úszik a korrupcióban, és ennek az Európának kellene mondania valamit az ukrajnai korrupciós helyzetről.

Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar gazdaság és a magyar családok számára létkérdés, hogy az ország rajta maradjon azon a szállítási útvonalon, amelyen keresztül az orosz olaj, míg a másikból a gáz érkezik. Megjegyezte, hogy emiatt Magyarországnak fontos kifejeznie, hogy hálás Donald Trump amerikai elnöknek a szankciók alóli mentességért. Megjegyezte, hogy a másik megállapodást Oroszországgal kellett megkötni, ugyanis garancia kellett arról, hogy ha bármi is történik az orosz energetikai rendszerrel, Magyarország akkor is megkapja a szerződés szerint járó orosz energiát.

„Két nagy kő már legördült a szívünkről, de van a szívünkön egy harmadik kő is, ez Brüsszel” – fogalmazott a kormányfő, aki bírálta, hogy az Európai Unió 2027-től teljes tiltást akar az orosz energiahordozókra.

Orbán Viktor szerint Magyarországnak sikerült időt nyernie, így lehet reménykedni abba, hogy a békemegállapodás esetén az egész szankciós politika a múlté lesz. A miniszterelnök kijelentette: a kormánynak most azt kell elérnie Brüsszelben, hogy az energiahordozókkal kapcsolatos szankciós döntést ne hozzák, vagy minél később lépjen hatályba.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Magyarország beperli az Európai Bizottságot, ha a magyar vétót kikerülve hoznak döntést az orosz gáz- és olajvásárlás elleni szankciók ügyében. Mint fogalmazott: „Brüsszel cinkelt lapokkal játszik”, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása – ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott – nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot, meg lehet hozni többségi döntéssel is.

„Vagyis kikerülik a magyar vétót, teljesen törvénytelenül” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint ez a lépést a jogállamiság nyílt megsértése.

Orbán Viktor hozzátette, hogy a perrel ugyan „nem vagyunk kint a vízből”, mert mire Európában egy jogi ügy végigfut, addigra már „nyolcszor véget ér a háború”, de Magyarországnak akkor is jeleznie kell, hogy az Európai Unió letért a jogállamiság útjáról, jogsértést követ el, visszaél a hatalmával.

Az interjúban szóba került a Tisza Párt adótervezete is (ezt szokás szerint a NER-média részévé vált Index hozta nyilvánosságra, így a hitelessége vitatott, a Tisza természetesen tagadja; na persze a hivatalos demagóg tiszássá ígéreteik valóra váltása kormányon egész biztos távol áll a reálistól, azokat nem lehet komolyan venni – a szerk.). Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette: „ha a Tisza programja életbe lép, a minimálbér-emelést el lehet felejteni”. A kormányfő kiemelte: a bérmegállapodás megkötői abból indultak ki, hogy fennmarad a jelenlegi gazdaságpolitika, márpedig változás esetén „ez a megállapodás egy pillanat alatt szétpukkan”.

Orbán Viktor „borzalmasnak, agybajszerűnek” nevezte a Tisza Párt állítólagos programját, rámutatva: a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz, míg a jobboldal azt gondolja, hogy az azt megtermelőknél van a pénz legjobb helye, így egyetlen ponton, a családok támogatásánál avatkozik be, mert azt szeretné, hogy a gyermekesek ne éljenek rosszabbul, mint akik nem vállalnak gyermeket.

„A Tisza ezermilliárd forintnál többet venne el a családoktól, háromszor ennyit a vállalkozásoktól, miközben pénzt küldene Brüsszelbe az ukrajnai háború finanszírozására” – fogalmazott.

A műsorvezető felidézte, hogy napra pontosan 21 évvel ezelőtt volt a kettős állampolgársággal kapcsolatos referendum. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban azt mondta: a baloldal álláspontja szerint az a magyar, aki Magyarországon él, míg a jobboldali kultúra szerint az országnak vannak határai, de a nemzetnek nincsenek.

Hozzátette, tudta, hogy eljön a pillanat, „egyszer csak kapunk egy lehetőséget a Jóistentől meg a magyar választóktól, hogy csak lesz kétharmadunk”, és meg tudják adni az állampolgárságot a határon túliaknak. Emlékeztetett: 2010-ben az egyik első döntésük volt – visszautalva a népszavazásra – a kettős állampolgárság bevezetése. Kitért arra, hogy közben a baloldalon is változás történt, elsatnyult – bár vannak még korifeusai – az a kultúra, miszerint aki nem Magyarországon él, nem magyar, és megerősödött a másik oldal, amely azt mondja, minden magyar a világon egy nemzethez tartozik.

„Mind közjogi, mind kulturális, filozófiai értelemben túlléptek a magyarok a fájdalmas december 5-i népszavazáson és gőzerővel dolgoznak a magyar nemzeti egység megteremtésén” – mondta Orbán Viktor.

(Híradó nyomán)