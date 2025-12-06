Anyaország, Gazdaság :: 2025. december 6. 10:14 ::

Negatívra módosította Magyarország államadósság-besorolását a Fitch

Negatívra módosította Magyarország hosszú lejáratú devizaadósság-besorolásának kilátását pénteken a Fitch Ratings, miközben megerősítette a BBB-besorolást. A hitelminősítő a 2026-os parlamenti választások közeledtével bevezetett új intézkedések miatt jelentősen rontotta a közpénzügyek előrejelzését.

Fitch Ratings pénteken negatívra módosította Magyarország hosszú lejáratú devizaadósság-besorolásának kilátását a korábbi stabil minősítésről, miközben megerősítette a BBB-besorolást. A hitelminősítő lényegesen rontotta a közpénzügyek előrejelzését a 2026-os parlamenti választások közeledtével bevezetett új intézkedések miatt. A Fitch azt prognosztizálja, hogy a költségvetési hiány a 2025-ös 5 százalékról 5,6 százalékra szélesedik 2026-ban, jelentősen meghaladva a kormány eredeti 3,7 százalékos célját és a BBB-kategória 3 százalékos mediánértékét.



(Kép: The Nation)

A hitelminősítő szerint a kormányzati célok gyakori módosítása gyengítette a költségvetési politika kiszámíthatóságát. A korábbi kiegyensúlyozott elsődleges egyenlegre vonatkozó kormányzati elkötelezettség ellenére a Fitch az elsődleges deficit 1,4 százalékra való növekedését várja 2026-ban, ami felfelé ívelő pályára állítja az államadósságot.

Növekvő államadósság, 0% gazdasági gyarapodás

Az államadósság a GDP arányában várhatóan 74,6 százalékra nő 2027 végére a 2024-es 73,5 százalékról, ami meghaladja a BBB-kategória 61,5 százalékos mediánját.

A Fitch mindössze 0,3 százalékos GDP-növekedést vár 2025-re, ami azt jelenti, hogy a 2023–2025-ös időszak átlaga 0 százalék lesz. A beruházások harmadik egymást követő évben csökkennek a szigorú monetáris politika, az alacsonyabb közberuházások és a csökkent EU-s forrásbeáramlás miatt.

Az infláció átlagosan 4,5 százalékon alakulhat 2025-ben, 3,5 százalékon 2026-ban, ami meghaladja a 2,9 százalékos peer mediánt. A jegybanki alapkamat 6 százalékon maradhat 2026 végén.

(Index nyomán)