Szép csendben eltörli az egyik legnépszerűbb kedvezményét a MÁV

Bármiféle előrejelzés nélkül drágábbak lettek az elővételes jegyek a MÁV vonataira december közepétől: míg ugyanis eddig, ha időben vásároltuk meg jegyeinket mondjuk a Budapest–Miskolc-távra, 2600 forintból megúszhattuk az egészet, most viszont ugyanez az útvonal például idén karácsonyra is már 4042 forintba kerül a honlapon és a két applikáción (MÁV, illetve MÁV+) keresztül is - fedezte fel a Magyar Narancs.

Bár drágulásnak tűnik, tulajdonképpen nem az: ez a 4042 forint ugyanis az eredeti tarifa, a változás annyi, hogy a cég bármiféle bejelentés nélkül eltörölt egy eddig létező kedvezményt, az okosjegyeket. Az okosjegyek célja világos volt: eddig aki előre megvásárolta az utazásához szükséges jegyét, akár 40 százalékot is faraghatott az eredeti árakból, ez értelemszerűen eléggé megérte azoknak a felnőtteknek, akik kiszámítható és előre tudható időpontokban közlekedtek vonattal. Az árak már a menetjegyeket és a pótjegyeket is tartalmazták, tehát még különösebb trükközés sem kellett ahhoz, hogy a nyaranta katasztrofálissá váló működést ellensúlyozza az érzés, hogy végül is elég keveset fizettünk érte.



Ez mondjuk minden pénzt megér (fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A közkedvelt kedvezmény eltörlésének semmi nyomát nem találta a Magyar Narancs a MÁV felületein, nem született róla közlemény, egyszerűen eltűnt, és nem is látni semmilyen változást az előre megváltható jegyek közt azon túl, hogy drágábbak.

A MÁV Kommunikációs Igazgatósága a lapnak megküldött válaszában ugyanakkor nem is tagadta a változást. „Az Okosjegy rendszere az új menetrendi időszaktól kezdődően megújul, átalakul. A részletekről hamarosan tájékoztatjuk tisztelt utasainkat és a nyilvánosságot” – írták kérdéseikre. Valóban, ha december 14-ig induló vonatokra próbálunk jegyet venni, még élhetünk a kedvezménnyel, utána azonban már most sem.

A válasz alapján arra lehetne következtetni, hogy majd a december 14-i új menetrend bejelentésével együtt közlik a nagyközönséggel az új helyzetet, de a valóság ennél árnyaltabb: a cég még november 15-én írt, a menetrendváltásról szóló közleményében szó sem volt az okosjegyek sorsáról, az pedig már látható is, hogy különösebb kommentár nélkül kezdték el árulni az új menetrendhez a jegyeket.

Azt viszonylag régóta lehetett tudni, hogy az amúgy is forráshiányos MÁV-nál nem érdek a kedvezmények felé terelgetés: a Lázár János által nagy dérrel-dúrral beharangozott, nyáron indult MÁV+ applikációban például eleve nem is lehetett okosjegyet vásárolni, az app egyszerűen nem is ajánlotta fel a kedvezményt, a „régi” MÁV applikáció és a jegyvásárló honlap tehát tulajdonképpen most végül is csak követte az új fejlesztést.

Ez persze még nem jelenti azt, hogy nem tudunk olcsón utazni Magyarországon vonattal: idén nyártól ugyanis a hatalmas késésekre reagálva Lázár közlekedési miniszterként jelentette be, hogy 20 perc késés felett automatikusan visszajár a megváltott jegyek árának 50 százaléka. Mivel a vasúti közlekedés azóta sem javult, talán mondhatjuk, hogy kell is erre a pénz: június első heteiben már 18 millió forintot fizetett vissza a cég, pedig akkor még be sem pörgött igazán a nyár - fogalmaz belpesti nyegleséggel a Mancs.