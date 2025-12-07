Anyaország, Publicisztika :: 2025. december 7. 21:34 ::

Karácsony előtt rúghatják ki a magyarokat

A Fidesz politikusai a valóságról tudomást nem véve folyamatosan elmondják a mantrát, hogy „csak olyan helyre lehet vendégmunkásokat felvenni, ahová magyarok nem jelentkeznek”. A hétvégén éppen Menczer Tamás ismételte el mindezeket a Magyar Jelen kérdésére, s mikor szembesítésére került a tényekkel, úgy tett, mint aki meg sem hallotta a kérdést.

Menczer arról is elmélkedett, milyen rossz, ami Nyugat-Európában történik, mert ott állampolgárságot kapnak a migránsok, hozzák a családot, s szavazati jogot is kapnak. Lipták Tamás itt is szembesítette a valósággal, miszerint éppen Orbán Viktor beszélt arról a német Bildnek, hogy pár év múlva a magyarországi vendégmunkások is állampolgárságot kaphatnak. Milyen meglepő, de Menczer „nem látta ezt az interjút”.

Ennek kapcsán akkor hadd osszak meg olvasóinkkal egy friss történetet – több tucatjával van egyébként ilyen az országban akár havi szinten.

Körülbelül egy hónappal ezelőtt röppent fel a hír, hogy Nyergesújfalun egy munkásszálló magyar lakóit kitennék a helyről azért, hogy helyükre filippínó vendégmunkásokat hozzanak. Ez a település egyébként Völner Pál lakhelye, aki mint ismert, a végrehajtó maffia egy igen fontos láncszeme volt, bár mint tudjuk, a szálak még magasabbra vezetnek.

A napokban értesültem róla, hogy ez a kiköltöztetés azóta meg is történt, s a szomszédos Lábatlanra kerültek át a magyarok, ami mintegy 10 km-re van a cégtől, ahová járnak dolgozni. Korábban a szálló gyakorlatilag a gyár mellett volt. De ez még nem volt elég, tovább is mentek.

Arról szólnak a belső hírek, hogy mivel visszaestek a megrendelések, létszámcsökkentésre készülhet a multicég. De mégis kiket akarnak elküldeni? Persze, hogy a magyarokat! Ugyanis a „vendégmunkások már be vannak tanítva”, „nem érné meg őket hazaküldeni”, ezért karácsony előtt elkezdik kirúgni a magyarokat, ez pedig egészen vérlázító.

Nyilván Orbán Viktor és Menczer Tamás „erről sem tud”.

Hogy még „szebb” legyen a dolog, a szóban forgó Zoltek Zrt. komoly állami támogatást is kapott az elmúlt években. A Zoltek Companies Inc. a japán Toray Group tagja, amely több mint 50 000 embert foglalkoztat világszerte.

A nyergesújfalui üzemének állami (kormányzati) támogatásáról a következő, publikusan elérhető adatokat lehet találni.

Egy 2018-as beruházás kapcsán a cég 8,1 milliárd forint állami támogatást kapott, miközben a beruházás célja 357 új munkahely létesítése volt. Ugyanebben a beruházásban a munkahelyenként a támogatás mértéke körülbelül 22,8 millió forint volt.

Emellett a cég 2018-ban nyert el kutatás-fejlesztési/innovációs támogatást a NKFI Alap keretében: a projekt címe „Újszerű szénszálas erősítő struktúrák fejlesztése” volt, és az odaítélt támogatás összege 1 091 437 224 forint.

Így megy ez a Fidesz liberálkapitalista rendszerében, amely ugyan körbe van tekerve nemzeti trikolórral, de ami valójában bent található, az nem nemzeti.

Lantos János – Kuruc.info