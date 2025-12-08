Anyaország :: 2025. december 8. 10:41 ::

Kubatov Gábor 18 éve nem szólalt fel a parlamentben, vele együtt idén 15 képviselő maradt néma

Nyolc kormánypárti és hét ellenzéki képviselő egyáltalán nem szólalt fel az Országgyűlésben idén 2025. december 5-ig. A Népszava mérlege szerint tavalyhoz képest többet beszéltek idén a parlamentben a képviselők, azonban egyre többen vannak azok, akik egyáltalán nem szólalnak fel.

A csúcstartó ezúttal is a Belügyminisztérium államtitkára, a KDNP-s Rétvári Bence, aki 189 alkalommal emelkedett szólásra idén. Amely szám, bár tekintélyes, elmarad azért Rétvári korábbi teljesítményétől: tavaly 204-szer, tavalyelőtt pedig 227-szer szólalt fel.

Éppen csak elmaradt Rétváritól a fideszes Fónagy János 188 felszólalással, a dobogó legalsó fokára pedig a jobbikos Z. Kárpát Dániel fért oda 101 felszólalással. Őt Novák Előd mi hazánkos politikus követi, aki 91 alkalommal kért szót.

Orbán Viktor a hetedik legaktívabb beszélő volt az 58 felszólalásával, a 2024-es helyezéséhez képest javított is egy pozíciót a képzeletbeli listán.

2025. december 5-ig összesen 3322 felszólalás volt, 602-vel több, mint tavaly ilyenkor. Ötven felett mindössze 17 képviselő beszélt a 199-ből. 41-en vannak, akik 10-20 alkalommal beszéltek a parlamentben. A legnépesebb csoport pedig a 10 alkalom alattiak, összesen 116-an. Ami a fel nem szólalókat illeti: értelemszerűen kimaradt Hadházy Ákos, aki már a mandátuma 2022-es elnyerésekor egyértelművé tette, hogy nem vesz részt a parlamenti munkában. Szintén nem volt mondandója az LMP által delegált Ungár Péternek, a DK-s Oláh Lajosnak és a fideszes Vitályos Eszternek, ahogy Kubatov Gábornak sem.

Kubatov ezzel nem szakította meg hihetetlen sorozatát: a Fidesz pártigazgatója utoljára 18 évvel ezelőtt, 2007-ben, még ellenzékiként szólalt fel az országgyűlésben.

Akkor egyebek közt a demokrácia fontosságára hívta fel a figyelmet.

– A demokrácia olyan örök érvényű szerződés, amelyet az ember elsősorban magára nézve tart kötelezőnek, amellyel természetesnek látja az emberi jogok, a szólásszabadság, a szolidaritás, az igazságosság, az igazmondás iránt érzett felelősség ügyeit – hangzott el tőle utoljára.

A cikk nem részletezi végig, hogy kik a további némán maradt képviselők, de azt megjegyzi, hogy a miniszterek közül Rogán Antal kétszer, Navracsics Tibor mindössze háromszor kért szót, és a magáról rendkívül sokat hallató Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is csak kilencszer beszélt az országgyűlésben.

(Népszava - 24 nyomán)