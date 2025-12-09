Anyaország :: 2025. december 9. 11:50 ::

Szijjártó: Hollandiából Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat

Magyarországra költözik a Török Áramlatot üzemeltető vállalat Hollandiából, ezzel a földgázvezeték működése továbbra is biztosított lesz minden jogi és pénzügyi támadás ellenére - jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

A tárcavezető a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülésén leszögezte, hogy a felek a józan észre alapítják a stratégiájukat a két ország együttműködésének tekintetében, a döntéseiket a nemzeti érdek határozza meg.

"A miniszterelnök Washingtonban és itt Moszkvában megkötötte az ahhoz szükséges megállapodásokat, hogy az energia-együttműködésünk zavartalanul tudjon tovább folyni. Ugyanakkor Brüsszellel és sajnos Kijevvel is küzdeni kell azért, hogy az energiaellátásunk hosszú távon biztonságban legyen" - figyelmeztetett.

"Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadások érik a kőolajvezetéket" - folytatta.

"Most az elmúlt néhány napban és néhány hétben is egy újabb veszélyt kellett elhárítanunk. Ennek nyomán úgy döntöttünk, hogy a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetjük Magyarországra" - jelentette be.

"Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá. Így az üzemeltető vállalat Hollandiából Magyarországra költözésével a Török Áramlat vezeték minden jogi és pénzügyi támadás dacára zavartalanul fog tudni működni az elkövetkezendő időszakban is" - erősítette meg.

A miniszter ezt követően támogatásáról biztosította a Mol oroszországi beruházásait, s abbéli reményét fejezte ki, hogy ez a sikertörténet újabb elemekkel fog majd kiegészülni.

"Látni, hogy a nemzetközi energiapiacon a tulajdonosi struktúra jelentős mértékben át fog alakulni a szankciós környezet miatt. Két olyan magyar vállalat is van, amely elég erős ahhoz, hogy egy ilyen esetben odaüljön a tárgyalóasztalhoz, mindkét vállalatot támogatjuk abban, hogy sikeres tárgyalásokat tudjanak folytatni ebben a feje tetejére álló nemzetközi energiapiaci helyzetben" - fogalmazott.

(MTI nyomán)