Anyaország, Videók :: 2025. december 9. 15:54 ::

Trump azt állítja, Orbán csak kérte a gazdasági védőpajzsot, de ő nem adta meg neki

Donald Trump elmondta, hogy nem ajánlott fel pénzügyi mentőövet Orbán Viktornak. Az amerikai elnök a Politicónak adott interjújában szó szerint azt állította a magyar kormány által óriási eredményként tálalt megállapodásról, hogy

nem, nem ígértem neki ilyesmit, pedig kérte tőlem.

Orbán Viktor számos kormánytag és még több propagandista társaságában november elején utazott el Washingtonba, ahol Donald Trump szívélyes fogadtatásban részesítette a küldöttséget. A miniszterelnök a találkozó után, november 9-én jelentette be, hogy Amerika pénzügyi védőpajzsot ígért Magyarországnak spekulációs támadások ellen.

Később Lázár János is azt írta, hogy „spekulációs vagy politikai támadás esetén számíthatunk egy amerikai pénzügyi védőpajzsra”. Később Orbán tisztázta, hogy egy devizacsere-megállapodást, úgynevezett „swap line”-t kötöttek.

Az – ezek szerint nem létező – pénzügyi védőpajzs fontosságát a washingtoni gépen utazó megafonos Deák Dániel a következő módon hangsúlyozta: „Brüsszel még mindig visszatartja a hazánknak járó uniós források egy részét, illetve a választáshoz közeledve jellemzően pénzügyi spekulációkkal igyekeznek gyengíteni Magyarország gazdasági pozícióját és a kormány gazdasági mozgásterét”. Szerinte ezért fontos ez a pénzügyi „védőpajzs”, aminek hatására „innentől kezdve biztosan nem lesznek pénzügyi gondjai Magyarországnak”.

Trump: No, I didn’t promise him, but he certainly asked for it. POLITICO: Orban recently said that you promised him access to a U.S.-backed financial shield worth up to $20 billion. Is that right?Trump: No, I didn’t promise him, but he certainly asked for it. pic.twitter.com/0kmKeHNR2V December 9, 2025

Frissítés: a korábbi diadalmas bejelentések után máris visszafogottabb lett Peti miniszter

Látom, a hazai média egy része ráugrott a Politicóra, és azt hiszik, hogy most aztán nagyon találtak valamit. Le kell hűtenem a Moszkváig hatoló hirtelen lelkesedést. Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán kedden.

Szijjártó Péter beszámolója szerint azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdenek "egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet".

"Egyebekben pedig köszönjük az Elnök úrnak Orbán Viktorról mondott elismerő szavait, reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik, mint ahogyan azt is, amit Donald Trump az európai mainstream politikusokról mond" - tette hozzá a miniszter.

Orbán igenis azt mondta, született megállapodás, valaki tehát már megint hazudik

A miniszterelnök amerikai látogatása után még arról beszélt:

Az elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt.

(Politico - Telex - MTI - 24 nyomán)