Anyaország, Háború :: 2025. november 13. 13:26 ::

Rubio megismételte: Magyarország csak egy évre kapott mentességet a szankciók alól

Továbbra sincs egyetértés az Egyesült Államok és Magyarország miniszterei között abban, hogy mennyi időre kaptunk mentességet az amerikai olajszankciók alól. A napokban több külföldi sajtóorgánum is arról írt, hogy az ország csak egy év mentességet kapott az orosz szankciók alól, többek között a BBC, a CNN és a The Guardian is.



Fotó: Roberto Schmidt / Getty Images

Szijjártó Péter külügyminiszter cáfolta és álhírnek nevezte a nyilvánosságra került információt. Orbán Viktor miniszterelnök kedden az ATV-nek adott interjújában továbbra is azt hangsúlyozta, a mentességnek nincs időhatára, erről azonban állítása szerint nem készült írásos megállapodás, hanem kezet ráztak rá.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón szintén azt hangoztatta, hogy „Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat esetében”. Hozzátette, Szijjártó Péter a napokban megkeresi az amerikai külügyminisztert a szankciómentességgel kapcsolatban.

Rubio nem így tudja

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a G7-országok külügyminisztereinek találkozója után tartott sajtótájékoztatót, ahol szóba került az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség.

Az olaj és a gáz esetében elmondta: egy egyéves halasztásról van szó, mert ha életbe lépnének a szankciók, az negatívan érintené a magyar gazdaságot.

A Paks II. atomerőmű építését érintő szankciókat illetően elmondta, azokat azért törlik el, mert szeretnék, hogy befejeződhessen az építkezés, és Magyarország energiafüggetlen legyen. Az említett részlet 32:20-tól kezdődik.

(Index nyomán)