Anyaország :: 2025. december 15. 14:05 ::

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács hétfőn Budapesten, a testület egyebek mellett figyelemmel kíséri majd a területet érintő technológiai fejlődést és hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokat és szakpolitikai javaslatokat tesz - mondta Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, a tanács elnöke az alakuló ülés utáni sajtótájékoztatón.

Palkovics László felidézte: a mesterséges intelligencia kapcsán európai uniós jogszabály írja elő, hogy milyen hatóságokat, hivatalokat kell működtetni a tagállamokban. Magyarország ebben is élen járt, mert a mesterséges intelligencia ügye sokkal fontosabb annál, hogy csak hatóságok képviseljék - hangsúlyozta.

Ezért hozták létre a mesterséges intelligencia tanácsot, a testületben a többi között megjelennek a tudomány, az akadémia, az egyetemek, a piacfelügyeleti és egyéb hatóságok, valamint a gazdasági szervezetek képviselői - ismertette. Hozzátette: a mesterséges intelligencia területén Magyarországon előforduló kérdések a tanács elé kerülnek majd.

Már az alakuló ülésen az ügyrendi kérdéseken túl elhangzottak szakmai javaslatok is, ezek közül a tanács elnöke kiemelte egyebek mellett, hogy legyen saját magyarországi felhő alapú szolgáltatás erre a területre, valamint a felsőoktatási intézmények gyorsan jelenítsék meg képzéseiben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdéseket akár tananyagként, akár eszközként.

Magyarország a mesterséges intelligencia tanáccsal olyan szervezetet hozott létre, amely képes arra, hogy bármilyen, a mesterséges intelligencia területén felmerülő kérdésre választ vagy iránymutatást tudjon adni - emelte ki Palkovics László.

Vajda Viktor, a tanács főtitkára elmondta: a testület hiánypótló fórum, magyar különlegesség; olyan kiemelt szakpolitikai javaslatokat tesz, amelyek elősegítik a hazai mesterséges intelligencia stratégia naprakészen tartását, egy etikai kódex megalkotását, illetve szabályozói és fizikai tesztkörnyezetek kialakítását.

(MTI)