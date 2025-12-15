Anyaország :: 2025. december 15. 15:47 ::

Rekordmennyiségű kábítószert foglaltak le Szolnokon

Kiépített droghálózatot számolt fel és rekordmennyiségű kábítószert foglalt le a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Szolnokon - közölte a rendőrség hétfőn a honlapján.

Azt írták, a vármegyei nyomozók még nyáron értek tetten egy 55 éves szolnoki férfit, amint éppen drogot rejtett el a Tisza-parton. A nyomozás során eljutottak a városban ahhoz a garázshoz, ahonnan K. László kiszállította a drogot, ott 22 sporttáskában, különböző kiszerelésekben, vákuumcsomagolásban összesen 320 kilogrammnyi, kristály néven ismert kábítószert találtak.

A férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették. Később bűnügyi felügyelet alá került.

Hozzátették, hogy az ügyet átvette a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal, és a drogdíler felső kapcsolatainak felderítésén már együtt dolgoztak a helyi rendőrökkel. Az elmúlt hónapokban a nyomozók azonosították K. László bűntársait, és feltérképezték a drogbiznisz teljes hálózatát.

A gyanú szerint a kristály Hollandiából érkezett, azt a szintén szolnoki, de Budapesten élő, csomagkézbesítőként dolgozó 30 éves K. János vette át. A futár azt hetente két-három alkalommal, 10-12 kilogrammos csomagokban szállította a megyeszékhelyre, a leszállított drog kilójáért ötvenezer forintot kapott.

A kristályt a korábban elfogott K. László és testvére, K. Zoltán tárolta, csomagolta, és különböző átadási helyekre szállította Szolnokon. Ezek általában közterületen álló gépkocsik és külterületen lévő helyszínek voltak. A vevők a kifizetés után az illegális szert úgy vették át, hogy nem érintkeztek közvetlenül a dílerekkel - ismertették.

A tájékoztatás szerint a csapatot a 30 éves M. Dominik irányította. Ő szerezte be a kábítószert külföldről, majd osztotta le a feladatokat társainak, akikkel a kereskedelmet lebonyolította.

A rendőrök december 8-án hajnalban 11 helyszínen hajtottak végre akciót, kutatásokat és elfogásokat. Őrizetbe vették M. Dominikot, K. Jánost, K. Zoltánt, és elfogtak egy fogyasztót is. A KR NNI kezdeményezte a három férfi letartóztatását, amelyet a bíróság időközben elrendelt, a fogyasztó szabadlábon védekezik.

A gyanú szerint M. Dominik bűntársaival megközelítőleg 1000 kilogramm kristályt értékesített 2024-től, ami legkevesebb 1 millió adagnak felel meg, feketepiaci értéke 6-10 milliárd forint.

A kutatások során a rendőrök összesen 125 millió forintnak megfelelő vagyont foglaltak le. Ezek között volt pénz, ingóságok - két autó is -, egy családi házat pedig zár alá vettek.

Az akció során találtak 2449 darab, engedély nélkül forgalmazott Poco e-cigarettát is, amelyet lefoglaltak. Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal indított eljárást.

A nyomozás folytatódik a külföldi beszerzési forrás azonosítása érdekében - áll a közleményben.

(MTI - Police.hu)