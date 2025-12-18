Anyaország, Elcsatolt részek :: 2025. december 18. 19:48 ::

Lázár leszlovákozta a Tisza felvidéki képviselőjelöltjét, az EP-ben pedig állítólag Benes-Fico oldalára álltak

"Kicsit csodálkoztam, hogy a Tisza Párt nem talált magyar embert, és egy szlovák asszonyt kellett elindítania ebben a választókerületben. Legalább az kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek, de hátha ezt még megfontolják a tiszások" – mondta Lázár János közlekedési miniszter egy buszon tartott fórumon valahol Vas megyében, amikor arról kérdezték, hogy egy tiszás politikus mennyire tud rá nyomást gyakorolni, ha útépítésről van szó.

"Lázár János egészen döbbenetes mélységbe süllyedt: egyszerűen leszlovákozta a Tisza Vas megyei képviselőjelöltjét, a felvidéki, magyar származású Strompová Viktoriát, és azt nehezményezte, hogy a Tisza nem magyar jelöltet állít a Vas megyei 02-es választókerületben. Felszólítom Lázár Jánost, hogy azonnal kérjen nyilvánosan bocsánatot Viktoriától, vagy tűnjön el a közéletből!" – reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki elmondta, Viktória felvidéki magyar honfitárs, magyar állampolgár, aki a magyarok lakta Bodrogszentmária nevű településen nőtt fel, Sátoraljaújhelytől 20 kilométerre, a dédszülei a történelmi Magyarországon születtek.

"16 és fél éve él a mai Magyarországon, Sárváron. Gyerekként még az első Orbán-kormány alatt kapott magyar igazolványt. Akkor még elég magyar volt neked? Csak most lett szlovák, hogy elindult a TISZA színeiben jelöltként a maffia ellen?" – tette fel a kérdést Magyar Péter, aki feltette a költői kérdést Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy nyilatkozzon arról, hogy mostantól a Lázár-féle szlovákozás-e a hivatalos fideszes álláspont.

"A Fidesz szerint Malina Hedvig szlovák? Fognak-e románozni is a fideszes politikusok? Lázár János szerint Sütő András vagy Tőkés László román?"

Lázártól azt kérdezte, hogy egyáltalán emberszámba veszed a hazánkban élő nemzeti kisebbségek tagjait? "Ha valakinek szerb, horvát, német vagy éppen szlovák hangzású neve van, akkor ő szerinted nem is magyar? Liszt Ferenc szerinted magyar volt? Az aradi vértanúk? Mádl Ferenc elég magyar volt neked?" – sorolta Magyar.

"Lázár János külhoni magyarok millióit támadta meg" – nyílt levelet írtak a Tisza határon túl született politikusai

A Tisza határon túl született magyar képviselői és képviselőjelöltjei megdöbbenéssel és felháborodással utasítják vissza Lázár János miniszter szavait, amelyekkel kétségbe vonja egy, a Felvidéken született magyar honfitársuk magyarságát és képviselőjelölti indulásának jogosságát a sárvári választókerületben, írták a Magyar Péter Facebook-oldalán közzétett nyílt levelükben.

Mint ismert, a miniszter szlováknak nevezte Strompová Viktóriát, erre reagált most a Tisza részéről:

Dr. Bögi Viktória, született: Révkomárom (ma Szlovákia)

Bujdosó Andrea, született: Nagyszalonta (ma Románia)

Gajda Attila, született: Törökkanizsa (ma Szerbia)

Dr. Gerzsenyi Gabriella, született: Beregszász (ma Ukrajna)

Dr. Gáspár Levente, született: Gyergyószentmiklós (ma Románia)

és Dr. Kovács Áron, született: Szabadka (ma Szerbia)

– Lázár János mondatai, amellyel szlováknak nevezte Strompová Viktoriát, képviselőjelöltünket, nem pusztán politikailag alantasak, hanem mélyen sértőek is. Lázár János kijelentésével nemcsak egy embert támadott és alázott meg, hanem a külhoni magyarok millióit is. Azokat, akik nem maguk választották a történelem igazságtalan döntéseit – mégis, generációkon át megőrizték anyanyelvüket, kultúrájukat, identitásukat; és büszkén vállalják magyarságukat ott is, ahol mindezért gyakran hátrány, kirekesztés, gyanakvás vagy nyílt ellenségesség jut – fogalmaztak.

A levelet úgy folytatják, "különösen cinikusnak hatnak Lázár János mondatai akkor, amikor Robert Fico, Orbán Viktor haverja és politikai szövetségese, éppen börtönnel fenyegeti azokat, akik bírálni merészelik a magyarokat kollektíven megbélyegző Benes-dekrétumokat. És miközben ez történik, a magyar kormány részéről egyetlen szó, egyetlen tiltakozás sem hangzik el."

Hozzátették, a Fidesz képviselői még azt is megakadályozták, hogy az Európai Parlament a szlovákiai magyarság mellé álljon.

– De miért is csodálkoznánk? Orbán Viktor a nyáron még a magyargyűlölő, a magyar őseink sírját meggyalázó George Simiont is képes volt dicsőíteni, mert az aktuálpolitikai érdekei éppen úgy kívánták. Úgy tűnik, Orbán Viktor és a Fidesz számára a határon túli magyarok méltósága és biztonsága másodlagos, ha a hatalom megtartásáról van szó. Mi azonban nem fogadjuk el, hogy bárki kétségbe vonja magyarságunkat, Magyarország iránti hazaszeretetünket, elkötelezettségünket vagy jogunkat a magyar közéletben való részvételre. A magyar nemzet nem születési hely kérdése, hanem közös nyelv, kultúra, sors és közös felelősség – jelezték, hozzátéve, hogy a Tisza Pártban hiszik, hogy Magyarország csak akkor lesz végre működő és emberséges ország, ha minden magyar ember – szülessen bárhol, határokon innen vagy túl – együtt, közös erővel dolgozik ezért.

"Ezért állunk ki most közösen. Nemcsak magunkért, hanem mindazokért, akiket Lázár János szavai megaláztak, kirekesztettek vagy épp megijesztettek. És azért is kiállunk, hogy mindenki számára világos legyen: a megosztás, a kirekesztés és a cinizmus helyett mi az összetartozásban, a szolidaritásban, a tisztességben és az emberségben hiszünk" – zárták a levelet.

Éppen olyan magyar vagyok, mint ön

– Tisztelt Lázár János! Azért, mert ön számára idegen hangzású a nevem, éppen olyan magyar vagyok, mint ön vagy bárki más, aki magyarul álmodik – kezdte videóüzenetét Strompová Viktória.

Strompová Viktória hozzátette, ő magyar, magyar családból származik, 16 éve él Sárváron, immár magyar állampolgárként, amire nagyon büszke. "Nem hiszem, hogy e nélkül kevésbé lettem volna magyar."

– Ön nem csak engem sértett és alázott meg, amikor kétségbe vonta magyarságomat, hanem külhoni magyarok millióit, akik bár nem választották ezt a sorsot, de mégis büszkén vállalják magyarságukat – mondta a képviselőjelölt, és hozzátette: "Tette ezt akkor, amikor Robert Fico, Orbán Viktor haverja éppen börtönnel fenyegeti azokat a felvidéki honfitársainkat, akik megkérdőjelezik a magyarokat kollektíven megbélyegző Benes–dekrétumokat. Ehhez a magyar kormánynak egy szava sincs."

Kiemelte azt is, hogy a Fidesz EP-képviselői csütörtökön megakadályozták, hogy az Európai Parlament kiálljon a felvidéki magyarság mellett.

– Sajnálom önt, és bár még nem kért bocsánatot tőlem, én mégis megbocsátok – fogalmazott a képviselőjelölt, majd arra kérte Lázár Jánost, hogy ne rekessze ki a határon túli magyarokat a nemzetből, ne gondolja őket kevesebbnek, mint azokat, akik a mai Magyarországon születtek. Megkérte a minisztert, hogy

amikor legközelebb a Nélküled című dalt énekli a Fidesz-vezérkarral, gondoljon a saját fideszes politikustársaira, akik hozzám hasonlóan, a határon túl születtek.

Magyar Péter: a Fidesz elárulta a felvidéki magyarokat Brüsszelben is

"A Tisza Párt EP-képviselői ma azt javasolták, hogy az Európai Parlament álljon ki a szlovákiai magyar kisebbséget börtönnel fenyegető új szlovák jogszabály ellen, amit Orbán Viktor miniszterelnök haverja, Robert Fico szlovák kormányfő erőltetett át. A Tisza javaslata lehetővé tette volna, hogy az Európai Unió megvizsgálja Szlovákia kisebbségi jogsértéseit és jogállamisági gyakorlatát. A Tisza javaslatát még Giorgia Meloni olasz kormányfő konzervatívjai is támogatták a Néppárt, a szocialisták és a liberálisok mellett. És ki akadályozta meg a magyarok melletti kiállást? Orbán Viktor európai pártcsaládja, a Patrióták" – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője, aki szerint a Fidesz arra kérte a Patriótákat, hogy Robert Fico magyarellenes szlovák miniszterelnököt védjék meg, ne a magyar honfitársainkat.

A Ficót elítélő határozathoz meglett volna a parlamenti többség, azonban a Fidesz egy eljárási trükkel megakadályozta a szavazást, amit Magyar szégyennek nevezett.

"A Tisza továbbra is kiáll a külhoni magyar honfitársaink mellett, és nem hagyja őket kiszolgáltatni Viktor Orbán barátainak – legyen szó Ficóról vagy Simionról" – ígérte az ellenzéki politikus.

(24 nyomán)