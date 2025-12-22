Anyaország :: 2025. december 22. 22:28 ::

270 milliárd forint "vált köddé" az MNB-alapítványok vagyonából

A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott PADME alapítvány vagyonának döntő részét elveszítette: az eredeti 283 milliárd forintból 2024 végére mindössze 13 milliárd maradt, vagyis mintegy 270 milliárd forint tűnt el - számolt be a hvg nyomán a Portfólió.

Az alapítvány és vagyonkezelője, az Optima Zrt. frissen közzétett beszámolója szerint a helyzet rendkívül súlyos. Hegedüs István, az új vagyonmenedzser a hvg-nek elmondta, hogy a márciusban hivatalba lépett vezetés első feladata a valós pénzügyi helyzet feltárása volt.

– Az akkori piaci érték és a befektetett vagyon névértéke közötti különbség a vagyonvesztés, ami 270 milliárd forint – nyilatkozta Hegedüs István. Az alapítvány induló vagyona 266 milliárd forint, ami az MNB-től kapott közpénz volt, ebből évi 1-2 milliárdot áldoztak eredeti céljukra, a pénzügyi kultúra építésére, a többit befektették.

Az új vezetés abban bízik, hogy a vizsgálat eredményeként végül teljes mértékben ki tudják elégíteni mindkét fő hitelező követelését. Hogy a PADME számára marad-e bármi, az nagyban attól függ, mennyire eredményesen tudják értékesíteni az elkövetkező években a megmaradt vagyonelemeket. Nem segít az sem, hogy olyan bonyolult a PADME-hoz kapcsolódó céghálózat Magyarországon és külföldön is, hogy a nyomozó hatóságoknak nagyon nehéz dolguk lesz, ha szét akarják szálazni. „Biztosan nem egy-két évről beszélünk” – fogalmazott a menedzser.

Azért vannak pozitívumok is: ha mindent összeadunk, 103 milliárd forintnyi kötelezettségtől szabadult meg az Optima az idén, és ma már a csoportban sehol sem fenyeget a fizetésképtelenség – tette hozzá Hegedüs István.