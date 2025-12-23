Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter éves szakbizottsági meghallgatásán egyetlen ellenzéki képviselőként Novák Előd tett fel kérdéseket, többek közt az alábbiakról folytatva többkörös vitát.
- Miért törölték ki Zrínyi nevét a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program nevéből? Miért nevezték át a Petőfi-laktanyát, szabadságharcosunk helyett egy idegen uralkodó nevét választva?
- Miért nem vizsgálták felül Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiáját legalább az előírt négy év után? Hiszen 2021 óta egyrészt elég jelentős változások következtek be a biztonsági környezetben, sőt hivatalosan háborús veszélyhelyzet is van hazánkban.
- Miért nem árulták el, amire már jogerős bírósági ítélet is kötelezi a Honvédelmi Minisztériumot, hogy mennyi és milyen típusú harcjárművet adott át Szerbiának, és mekkora összegért?
- Miért akarják a magyar katonákat a helyiek szégyenszemre hazaküldeni a boszniai EUFOR Althea műveletből?
- Ki volt az, aki engedélyezte Ruszin-Szendi Romulusz számára luxusvillára az 1 milliárd forintos összeget?
- A Védelmi Beszerzési Ügynökségtől kiszivárgott adatok alapján brutális túlárazással dolgoztak - miért nem lett semmilyen következménye ennek az ügynek?
- Hajlandók-e a Covid-oltás vagy annak visszautasítása miatt károsult katonák erkölcsi és anyagi kárpótlására?
- A Magyar Honvédség balti légtérrendészeti szerepvállalásának felelőtlen vállalása kapcsán hogyan férne bele a magyar kormány „béketervébe”, illetve szuverenitási felfogásába, ha egy NATO-tűzparancs alapján magyar pilóták kellene megpróbáljanak lelőni orosz repülőket?
- Miért nem számoltak el még mindig a csúfos bukással végződött afganisztáni megszállásban az USA csatlósaként történt magyar részvétellel? Miért titkos még mindig, hogy hány tízmilliárd forintba került ez a magyar adófizetőknek?