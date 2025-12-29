Anyaország :: 2025. december 29. 22:14 ::

Kiüríthetik a Szőlő utcai javítóintézetet

A személyi állomány csökkenésére hivatkozva más javítóintézetekbe szállítaná át a BVOP a Szőlő utcai javítóintézetben elhelyezett, letartóztatásban lévő fiatalokat – írta a 444 egy birtokába került levél alapján. A levél szerint a létszámhiány miatt nehezebbé vált a működése, amiről a BVOP egyik vezetője már tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget. A lap a helyszínen úgy látta, hogy egyelőre nincs kiürítve az intézet.

Bár a Telexnek további források is megerősítették a leépítésre vonatkozó információt, a 444 megkereste az ügyben a BVOP Kommunikációs Főosztályát, amely azt válaszolta:

A Budapesti Javítóintézet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges létszámmal működik!

A válaszban azzal indokolják az esetleges átszállításokat, hogy a BVOP december 10-én vette át az öt magyarországi – a budapesti, a rákospalotai, az aszódi, a debreceni és a nagykanizsai – javítóintézet irányítását és fenntartását, és ahol a működési feltételek vizsgálata során problémát vagy hiányosságot tárnak fel, „ott a javítóintézeti kollégákat támogatva, velük együttműködve, a legjobb megoldásokat közösen megtaláljuk. Ez a folyamat zajlik most, amely során történnek olyan, valamennyi intézményt érintő intézkedések – többek között, a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyével átszállítások is –, amelyek a javítóintézetek biztonságos működését szolgálják.”

A BVOP azt is hozzáteszi, hogy az átszállításokról részletesebb tájékoztatást biztonsági okokból nem tudnak adni.

A Szőlő utcában sok a betöltetlen állás, december elején álláskereső oldalakon hirdetésben nettó 310 ezer forintos fizetésért kerestek gyermekfelügyelőt a javítóintézetbe.

