Az ATV kérdésére a miniszterelnök a sajtótájékoztatóján kitért az állítólagos amerikai védőpajzsra, írja az Index. Orbán Viktor szerint az Amerikai Egyesült Államok egy elnöki rendszer, így minden megállapodás személyes.
"Ez nekünk szokatlan, mert egy parlamentális rendszerben élünk." Szerinte csak az a biztos, amit a hivatalban lévő miniszterelnök megköt az amerikai elnökkel, és általában addig van érvényben, amíg a szereplők nem változnak.
Abban bízunk, hogy az amerikai elnökkel megkötött egyezségeket képes leszünk még a mostani amerikai terminus után is életben tartani – mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy bízik abban is, hogy ő marad a magyar miniszterelnök.
Az első világháború óta mindig is szüksége volt Magyarországnak valamiféle pénzügyi védőpajzsra, mivel az unióra nem számíthat hazánk baj esetén.
– Kértem ilyen védőpajzsot, de nem volt olyan elérhető opció, ami mindkét országnak megfelelő lett volna. Abban maradtunk az elnökkel, hogy a munkatársaink kidolgozzák azt a speciális védőpajzsot, ami előnyös a két félnek. Ez a munka jelenleg is folyik, a külügyminiszter irányítja a folyamatokat – összegezte Orbán Viktor.
Emlékeztető: így beszéltek összevissza korábban erről (is)
Orbán korábban: megkötöttük, megállapodtunk, kezet fogtunk, van megállapodás stb.;
Nagy Márton: egymás kezébe csaptak, ez a védőpajzs létezik;
Szijjártó egy hónappal ezelőtt: megállapodás született;
Szijjártó Trump cáfolata után: nem állította ezt senki.