Védőpajzs-mese: Orbán korábban megkötött megállapodásról beszélt, ma már azt mondja, "nem volt elérhető opció"

Az ATV kérdésére a miniszterelnök a sajtótájékoztatóján kitért az állítólagos amerikai védőpajzsra, írja az Index. Orbán Viktor szerint az Amerikai Egyesült Államok egy elnöki rendszer, így minden megállapodás személyes.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

"Ez nekünk szokatlan, mert egy parlamentális rendszerben élünk." Szerinte csak az a biztos, amit a hivatalban lévő miniszterelnök megköt az amerikai elnökkel, és általában addig van érvényben, amíg a szereplők nem változnak.

Abban bízunk, hogy az amerikai elnökkel megkötött egyezségeket képes leszünk még a mostani amerikai terminus után is életben tartani – mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy bízik abban is, hogy ő marad a magyar miniszterelnök.

Az első világháború óta mindig is szüksége volt Magyarországnak valamiféle pénzügyi védőpajzsra, mivel az unióra nem számíthat hazánk baj esetén.

– Kértem ilyen védőpajzsot, de nem volt olyan elérhető opció, ami mindkét országnak megfelelő lett volna. Abban maradtunk az elnökkel, hogy a munkatársaink kidolgozzák azt a speciális védőpajzsot, ami előnyös a két félnek. Ez a munka jelenleg is folyik, a külügyminiszter irányítja a folyamatokat – összegezte Orbán Viktor.

Emlékeztető: így beszéltek összevissza korábban erről (is)

Orbán korábban: megkötöttük, megállapodtunk, kezet fogtunk, van megállapodás stb.;

Nagy Márton: egymás kezébe csaptak, ez a védőpajzs létezik;

Szijjártó egy hónappal ezelőtt: megállapodás született;