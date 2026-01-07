Anyaország :: 2026. január 7. 21:16 ::

Pintér: 10-14 napig is eltarthat a mínusz 10-15-20 fokos hőmérséklet

Orbán Viktor látogatást tett szerdán az Operatív Törzs budapesti Ügyeleti Központjában, ahonnan a hóhelyzet kezelését irányítják. A kormányfő a látogatásról a Facebook-oldalán több bejegyzésben is beszámolt.

"Munkában az Operatív Törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!" - írta a kormányfő a legutóbbi bejegyzéséhez, amelyhez egy videót is csatolt. A videóban a központ illetékese arról tájékoztatja a kormányfőt, hogy a leginkább veszélyeztetettebb vármegyék Somogy, Veszprém és Komárom. Előfordulnak széllökések az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, viszont elzárt útvonal nincsen.

Pintér Sándor belügyminiszter a videóban arról beszél, hogy a mínusz 10-15-20 fokos hőmérséklet 10-14 napig is eltarthat a jelenlegi előrejelzések szerint. Ez jelentős veszélyt jelent.

Orbán Viktor kijelentette: olyan várakozásunk nincs, hogy eszközhiány lép fel. Csak az a kérdés, hogy jól működtetjük-e az eszközeinket.

(MTI)