Felcímkézte a Fidesz-média javát a TikTok

„Magyar állami ellenőrzésű média” ­– ez a felirat jelent meg több, a Fideszhez közel álló szervezet és médium TikTok-profiljának tetején.



A HVG tapasztalatai szerint így járt a Mathias Corvinus Collegium (MCC), a 2024-ben hozzá került Mandiner, valamint a Mediaworks kiadó legtöbb tagja: az Origo, a Magyar Nemzet, a HírTV, a megyei lapok, valamint az Bors és a Metropol mellett még a Life.hu női magazin is. Ezeknek egyébként legalább tízezer, többnek több százezer követője van a TikTokon.



A cikkük írása idején kivételt jelentett a szintén az MCC 75 százalékos tulajdonában lévő Inforádió, valamint a Fidesz mellett idei kampányban is nyíltan kiálló TV2 Tények TikTok-oldala.

A platform a figyelmeztetést azzal magyarázza, hogy „a kormány ellenőrzést gyakorol a fiók szerkesztői tartalma felett”. Ez szavaik szerint egy olyan címke, „amely arra bátorítja a nézőket, hogy mérlegeljék a tartalom mögött álló forrást”.



A kínai ByteDance tulajdonában álló platform nem hasraütésszerűen címkézte fel a szóban forgó, mindig csak a Fidesznek tetsző álláspontot harsogó oldalakat. „Független, hiteles szakértőkkel együttműködve” döntöttek arról, hogy egy adott szerkesztőség kormányzati ellenőrzés alatt állhat-e, ennél többet azonban nem árultak el róluk.

Hosszasan boncolgatják még a lehetséges bizonyítékokat is, az igazán éredekes rész azonban az a rész, ahol a „kormányzati befolyás közvetett típusairól” tesznek említést. Utóbbi alatt a tartalomkészítés vagy a terjesztés feletti ellenőrzést értik. A címkézés ellen az érintettek fellebbezhetnek, és úgy tűnik, az oldal működésére sincs hatással a dolog.

131 ezer követővel rendelkező hálózatra is lecsaptak

A TikTok átláthatósági központjában megjelent legutóbbi, novemberi jelentésben külön említést tesznek egy magyarországi tevékenységről is. Egy olyan hálózatot észlelt a platform, melynek tagjai hamis fiókokat hoztak létre, hogy terjesszék a Fidesznek kedvező narratívákat. A TikTok szerint egy több online platformon is átívelő, koordinált tevékenységről van szó, mely 95 fiókot ölelt fel – ezek együttesen több mint 131 ezer követővel rendelkeztek.

Hogy mi lett ezekkel a profilokkal, azt konkrétan nem fejtették ki, de általában nem díjazza az ilyesmit a TikTok – és a többi online platform tulajdonosa sem –, és törlik őket. Mivel külön ki is emelték, hogy hamis fiókokról van szó, valószínűleg ebben az esetben is végleg lakat került mindegyikre.

A lap kérdéseiket elküldte a Mediaworksnek és a Mathias Corvinus Collegiumnak. Elsősorban arról kérdezék őket, hogy egyetértenek-e a címkézéssel, előzetesen értesítették-e őket, illetve hogy tesznek-e bármilyen lépést a visszavonás érdekében. A cikk átvéletléig választ nem kaptak.

