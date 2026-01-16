Anyaország :: 2026. január 16. 23:02 ::

Élénk szél miatt nyílhat meg több helyen a Balaton jege

A következő napokban az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege, amely az érkező újabb lehűlés során ismét megfagyhat, és ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Mint írták, méréseik alapján a Siófoki Obszervatórium térségében a partközeli területeken, ahol a korábban hullott hó ráfagyott a jégre, a jégvastagság 12 centiméter körül van.

A parttól távolabb, néhány száz méter távolságra 9-10 centiméter a hómentes jég vastagsága. A parttól távolabb vannak ennél jóval vékonyabb, újrafagyott területek - jegyezték meg.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a jég feletti, helyenként sűrű köd miatt akár 100 méter távolságnál is "eltűnhet a part", ezért nagyon könnyű eltévedni.

(MTI)