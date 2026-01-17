Anyaország :: 2026. január 17. 21:55 ::

Az LMP annyira elkötelezett a demokratikus értékek mellett, hogy nem állít listát a 2026-os országgyűlési választáson

Az LMP nem állít listát a 2026-os országgyűlési választáson - közölte az ellenzéki párt szombaton a Facebook-oldalán.



Ez is egy demokratikus értelmezés...

Szabó-Kellner Katalin társelnök tájékoztatása szerint az országgyűlési választásokon történő részvétel kérdésében az LMP kongresszusa hozott döntést, amely azt is megszavazta: "különleges politikai helyzet fennállása esetén, megfelelő indokok alapján az LMP legfeljebb három egyéni választókerületben jelöltet állíthat".

A társelnök közölte, a kongresszus rögzítette, hogy amennyiben ellenzéki pártok részéről erre felkérés érkezik, az LMP a meghozott döntés keretein belül kész támogatást nyújtani közös demokratikus és politikai célok mentén, a demokratikus ellenzék induló pártjainak.

Az LMP továbbra is elkötelezett a zöldpolitika, a társadalmi igazságosság és a demokratikus értékek képviselete mellett, és ezen alapelvek mentén hozza meg további politikai döntéseit - zárul a társelnök által aláírt bejegyzés.

Frissítés: Vona és Gattyán kamupártja sem áll a wishes messiás útjába - igaz, nem is nagyon lenne mivel

„2026. április 12-én, az országgyűlési választásokon a Második Reformkor párt neve nem fog szerepelni a szavazócédulán. Sem listát nem fogunk állítani, sem jelölteket” – jelentette be Vona Gábor, a Második Reformkor (2RK) elnöke a párt évadnyitó rendezvényén.

„Rossz döntések közül kellett választanunk, és a szerintünk kevésbé rosszat választottuk” – mondta a visszalépés hátteréről a pártelnök. Szerinte a párt programja nagyszerű, jók a jelöltjeik, de ez „szembesülnünk kell azzal, hogy ez nem egy normális ország most, és nem egy normális választás”. Azt is mondta, hogy a 2RK-nak nincsenek meg a szükséges anyagi feltételei egy országos választási kampány lebonyolításához. A pártelnök ugyanakkor azt ígérte, nem fogják abbahagyni, mennek tovább, mert vannak még teendőik, írja a Telex.

A héten egy másik párt, a Gattyán György milliárdos vezette Megoldás Mozgalom is bejelentette, hogy nem indulnak a 2026-os országgyűlési választásokon.

(MTI - Telex nyomán)