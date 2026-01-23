Anyaország :: 2026. január 23. 10:13 ::

Egyeztetést folytatott az Egyesült Államok nagykövetségének küldöttsége a Nemzeti Választási Iroda elnökével

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének delegációja egyeztetést folytatott csütörtökön a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnökével, Nagy Attilával - tudatta az NVI pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a megbeszélésen a nagykövetség részéről Caroline Savage ideiglenes ügyvivő, Richard Heater, a politikai osztály diplomatája, valamint Hegedűs Máté politikai munkatárs vett részt.

Az egyeztetés középpontjában az idei általános országgyűlési választás előkészítésének folyamata állt; a felek áttekintették a magyar országgyűlési választási rendszert, a választás megszervezésének jogszabályi és intézményi kereteit, valamint a legfrissebb jogszabályi változásokat.

A megbeszélés során szó esett a választások lebonyolítását érintő aktuális feladatokról, különösen a választók, jelöltek, jelölő szervezetek és nemzetközi megfigyelők tájékoztatásáról, továbbá azokról az intézkedésekről és garanciális elemekről, amelyek a jogszerű, átlátható és biztonságos választási folyamatot hivatottak garantálni - tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a Nemzeti Választási Iroda kiemelt célja a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítése, amely hozzájárulhat a választási eljárás folyamatos fejlesztéséhez.