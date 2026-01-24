Anyaország :: 2026. január 24. 17:26 ::

Már Szálasihoz hasonlítja Orbánt az idióta ukrán külügyér

Rendkívüli kemény üzenetet fogalmazott meg Szijjártó Péter számára Andrij Szibiha ukrán külügyminiszer, miután magyar kollégája azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy be akar avatkozni az áprilisi választásokba, írja a 24.

A kijevi tárcavezető szerint Orbán Viktor miniszterelnök kijelentése, miszerint a következő száz évben sem engedné Ukrajna EU‑csatlakozását, valójában a kárpátaljai magyaroknak szóló üzenet, és cinikus utalás a trianoni "békeszerződésre".

"Valakinek ki kell mondania ezt a kellemetlen igazságot. Orbán Viktor és köre nem törődik az Ukrajnában élő magyarok jólétével és biztonságával. Orbán számára ők csupán túszok geopolitikai játszmáiban, és eszközök ahhoz, hogy különféle külföldi konstrukciókon és alapítványokon keresztül pénzt mozgasson – újabb futballstadionok építésére vagy egy új magánállatkertre zebrákkal. Miért nem mondja nyíltan a kárpátaljai magyarok szemébe?"

Szibiha úgy véli, hogy Ukrajna uniós csatlakozása közelebb hozná a békét és a biztonságot Európában, Orbán azonban az EU‑bővítés akadályozásával Vlagyimir Putyin érdekeit szolgálja.

"Ma Orbán már nem is Horthy Miklós módjára viselkedik, hanem inkább Hitler csatlósára, Szálasi Ferencre emlékeztet. Ez a második világháború egyik legsúlyosabb tanulsága. Magyarország és a magyar nép nem ezt érdemli. Magyarország nem érdemli meg, hogy ismét a történelem rossz oldalára kerüljön – egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel."

Hangsúlyozta, hogy a magyar nép a szabadság és méltóság hagyományát képviseli, és szerinte nem Ukrajnától kell tartania a magyar kormánynak, hanem a magyar választóktól, akik belefáradtak a megosztó politikába.