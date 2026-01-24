Anyaország, Migránsbűnözés :: 2026. január 24. 23:05 ::

6900 volt rázta meg a gödi Samsung-gyár villanyszerelőjét, a koreai művezető felszívódott

Három éve 6900 volt feszültség rázta meg a gödi Samsung-gyárban villanyszerelőként dolgozó Magyari Attilát. A baleset miatt büntetőügy indult, amelyben vádat emeltek egy dél-koreai művezető ellen, csakhogy ő időközben valószínűleg elhagyta Magyarországot, emiatt az eljárást akár fel is függeszthetik – számolt be az RTL Híradója.

2022 októberében az akkor 30 éves Magyari Attila erősáramú szekrényeken dolgozott, amikor nagyfeszültségű áram került az egyik kábelbe, amitől robbanás történt. A férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter szállította kórházba, ahol megmentették az életét. Egy évig volt táppénzen, ami után elbocsátották a munkahelyéről. „Meg sem kérdezték, hogy túléltem-e, nem lettem-e nyomorék, vagy bármiben is tudnának-e segíteni. Semmi, semmi egyáltalán” – mondta a férfi az RTL-nek.

Amint elhagyta a kórházat, feljelentést tett, de ügyvédje szerint a nyomozás csak lassan haladt, többször is felfüggesztették azt. Végül két év után lett gyanúsított, és vádat emeltek egy dél-koreai állampolgár ellen. Az előkészítő ülés azonban elmaradt, mert a vádlott nem jelent meg a bíróságon.

Egy január 1-jén életbe lépett törvénymódosítás alapján ilyen esetben az eljárást akár fel is függeszthetik.

„Ez a jogszabály-módosítás oda vezetett, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó terhelttel szemben a távollétében nem lehet lefolytatni a büntetőügynek a tárgyalását” – mondta Karakas Attila, a villanyszerelő ügyvédje. Hozzátette, hogy emiatt most nem tudnak kártérítési kérelmet sem előterjeszteni, és ki kell várniuk, hogy előkerül-e a dél-koreai művezető, vagy sem. „Ha nem kerül elő, akkor az ügy öt év után elévül” – mondta.

Az ügyben áprilisra újabb előkészítő ülést tűztek ki, a vádlott ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki.

(RTL - Telex nyomán)