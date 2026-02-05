Anyaország :: 2026. február 5. 07:33 ::

Stratégiai partnerséget kötött a Debreceni Egyetem és az AstraZeneca

Stratégiai partnerséget kötött a Debreceni Egyetem (DE) és az AstraZeneca biotechnológiai vállalat: a szerdán aláírt megállapodás célja többek között a betegségek korai felismerésének támogatása, a megfelelő diagnosztikai útvonalak erősítése, valamint a sikeresebb betegútmenedzsment olyan, Magyarországon is népbetegségnek számító területeken, mint a daganatos, a szív- és érrendszeri vagy a krónikus légzőszervi megbetegedések - tájékoztatta a DE sajtóközpontja az MTI-t.

Közleményük szerint a stratégiai megállapodás az egészségügyi innovációk közös támogatását, valamint a betegútmenedzsment javítását és a betegellátás hatékonyságának növelését célozza. A partnerség többek között az onkológia, a légzőszervi és immunológiai betegségek, a kardiovaszkuláris és anyagcsere-betegségek, valamint a ritka betegségek területére terjed ki.

Mint írták, az együttműködés során kiemelt szerepet kapnak az adatkutatás és -elemzés fejlesztését célzó programok, amelyek a hazai egészségügyi adatvagyonra támaszkodva hozzájárulhatnak a betegellátás átláthatóbbá, fenntarthatóbbá, valamint költséghatékonyabbá tételéhez, ezzel enyhítve az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő és folyamatosan növekvő nyomást.

A Debreceni Egyetem küldetése, hogy az oktatás, a kutatás és a gyógyítás egységére építve a legmodernebb tudományos eredményeket a betegek javára fordítsa - idézi a közlemény Szilvássy Zoltánt, a DE rektorát.

Julio Ordaz, az AstraZeneca Közép-Európai Cluster igazgatója a megállapodás egyik fontos elemének nevezte a klinikai kutatási programok további erősítését, valamint olyan, valós betegutakra épülő, adatvezérelt projektek megvalósítását, amelyek hozzájárulnak a korábbi felismeréshez, a személyre szabottabb terápiás döntésekhez és az ellátás szervezésének hatékonyabbá tételéhez.

A Debreceni Egyetem és az AstraZeneca közös célja, hogy olyan, a mindennapok klinikai gyakorlatában is hasznosítható kutatási eredményekkel támogassák a hazai egészségügyet - legyen szó a diagnózis felállításához vezető idő csökkentéséről vagy a pontosabb terápiás döntésekről - amelyek hosszú távon is hozzájárulhatnak a betegek életminőségének javításához és az egészségügyi ellátás fenntarthatóbbá tételéhez - írták a közleményben.