Madarat tolláról, CPAC-et előadójáról: zsidó tömeggyilkost fog magasztalni a kóserjobboldal Budapesten

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök márciusban Budapestre utazik, ahol beszédet mond a CPAC Hungary-n - írja a Times of Israel nyomán a 24. Az izraeli lap értesüléseit Orbán főnökének irodája is megerősítette.

A március 21-én kezdődő konferencián az előző évekhez hasonlóan több ország vezetője is részt vehet, de egyelőre pontos lista még nincs a meghívottakról.

Az biztos, hogy Donald Trump érkezésre nagyon számítanak a szervezők, de sajtóhírek szerint akár Marco Rubio külügyminiszter felszólalásával is beérnék. Orbán Viktor egyébként jövő héten Washingtonban tárgyal Trumppal.

Netanjahu legutóbb tavaly áprilisban járt Magyarországon - a Fidesz-kormány a letartóztatása helyett inkább kilépett az ICC-ből.