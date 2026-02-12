Anyaország :: 2026. február 12. 07:46 ::

Magyar Péter: "soha életemben nem fogyasztottam drogot, elég unalmas csávó vagyok"

Nagyon szívesen elmegy egy nyilvános drogtesztre Deutsch Tamással, Rogán Antallal, Nagy Mártonnal és a többi miniszterrel, és vállalja a hajból történő mintavétellel végzett vizsgálatot is, ami akár a fél- vagy egy évvel ezelőtti kábítószer-használat nyomait is ki tudja mutatni – mondta Magyar Péter a keddi bicskei fóruma után tartott sajtótájékoztatóján a Magyar Hangnak.

A lap azt követően érdeklődött a Tisza Párt elnökénél, hogy a kormánypropagandában megjelent vélekedés szerint a Radnai Márk nevére bejegyzett domainen taláható bekamerázott szobában készült felvételen valamilyen fehér por is szerepel.

A felület egyébként azóta sem frissült, Magyar ugyanakkor korábban úgy reagált a fejleményekre: sejtette, hogy olyan felvételt terveznek nyilvánosságra hozni róla ellenfelei, amelyen az akkori barátnőjével intim együttlét közben szerepelnek. Korábban Radnai is megszólalt az üggyel kapcsolatban, ő azt nyilatkozta, hogy hallott már arról az elmúlt hónapokban, hogy valamiféle homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni. Mivel "nem homofób", nem akart reagálni ezekre a híresztelésekre, de kijelentette: bármivel is állnak elő, azt azonnal cáfolni tudja, mert nem volt olyan kapcsolata, ami bármilyen szinten közügy tárgyát képezheti.

– Több negatív drogtesztem van, mint az egész kormánynak együtt – fogalmazott a pártelnök, majd hozzátette: "Én soha életemben nem fogyasztottam drogot, egy elég unalmas csávó vagyok, ha ezt így szabad mondani."

Ha megjelenne valamilyen lejárató videó, akkor Magyar Péter szerint tennének feljelentést miatta, de ezt már más ügyekben is meglépték több alkalommal, sok eredménye viszont ezeknek nem volt, jelezte. Így annyit tudnak tenni, hogy minél szélesebb körhöz eljuttatják a cáfolatot, és felhívják arra az embereket, hogy nevessék ki a propagandát – mondta.

