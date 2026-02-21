Anyaország :: 2026. február 21. 10:28 ::

36 centi hó Kőszegen

Kőszegen 36 centiméter hó hullott - közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán.

Azt írták: pénteken "a végig 0 Celsius-fok alatti hőmérsékletben történő havazás, valamint a viharossá fokozódó északi szél tökéletes feltételeket biztosított ahhoz, hogy méretes hótorlaszok alakuljanak ki a Nyugat-Dunántúlon". A hóréteg vastagsága a szombat reggeli mérések alapján nagy területen 10-20 centiméter közötti, a legvastagabb hótakarót - 36 centimétert - Kőszegen mérték.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat reggel Sopron Brennbergbányán 33 centiméter, Sopron meteorológiai állomáson 27 centiméter, a Vas vármegyei Peresznyén 23 centiméter hó hullott.

(MTI)