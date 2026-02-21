Anyaország :: 2026. február 21. 20:14 ::

Máris elindult a Fidesz-Tisza számháború

Peti, megint nem mondtál igazat - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Magyar Péternek üzenve, írja az MTI.

Kocsis úgy fogalmazott, "Peti, ígértem, hogy hamarosan jelentkezem a részletekkel, mert megint nem mondtál igazat".

Azt írtad, hogy a Tisza összesen 250 ezer ajánlást gyűjtött, a Fidesznek pedig sok helyen még az 500 ajánlása sincs meg, van, ahol még egy sincs - mondta a videóüzenetben.

Hozzátette, ezzel szemben a Nemzeti Választási Iroda hivatalos számai alapján a Tisza nem 250 ezer, hanem 110 ezer ajánlást adott szombaton le, a Fidesz pedig 196 ezret.

Peti, 196 ezer nekünk, 110 ezer nektek. Ez fölényes Fidesz-győzelem, gondold át - mondta Kocsis Máté.

Orbán: "lebukott a Tisza"

Természetesnek tartja a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, hogy a Tisza Párt lebukott az ajánlások számával kapcsolatban. Orbán Viktor szombaton azt mondta, az ellenzéki párt mindig hazudik, a választásokig ezzel kell majd együtt élni; "ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk".

A Facebook-oldalára feltöltött videóban - amit azzal osztottak meg: "tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem. 1:0 ide" - Orbán Viktornak felvetették, hogy "a Tisza Párt elnöke valamifajta hazugságcunamiba keveredett".

A kormányfő ezt megerősítve azt mondta, nem innen nézi a történéseket. Kifejtette, fantasztikus, óriási ez nap, az első igazi választási megmérettetés, hiszen szombaton lehetett megkezdeni az aláírások gyűjtését.

A pártelnök gratulált párttársainak, pártja aktivistáinak, mivel értékelése szerint fantasztikus munkát végeztek azzal, hogy mintegy 190 ezer aláírást gyűjtöttek össze néhány óra alatt. "Ez nagyon kemény munka, úgyhogy minden fideszesnek küldöm a jókívánságaimat" - fogalmazott.

Orbán Viktor úgy folytatta: "az, hogy a Tisza meg lebukik, az természetes, mert hát mindig hazudnak, ez egészen egy digitális blöff, ami előbb-utóbb kipukkan, és a valós számok felszínre kerülnek, most is ez történt". Hozzátette, nincs meglepve, a választásokig ezzel kell majd együtt élni. "Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk" - mondta.

