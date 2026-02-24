Anyaország :: 2026. február 24. 20:12 ::

Szijjártó: felgyorsítják a magyar-szerb kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait

Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.

"Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát" - hangsúlyozta.

Illetve arra is kitért, hogy amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország - Szlovákia, Magyarország és Szerbia - olajpiacai összehangoltan fognak működni.

"S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Molnak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez" - tette hozzá Szijjártó.

(MTI)