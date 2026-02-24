Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.
"Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát" - hangsúlyozta.
Illetve arra is kitért, hogy amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország - Szlovákia, Magyarország és Szerbia - olajpiacai összehangoltan fognak működni.
"S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Molnak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez" - tette hozzá Szijjártó.
(MTI)