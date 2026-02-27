Anyaország :: 2026. február 27. 22:08 ::

Eltüntették a fideszes megyei lapok Facebook-oldalait, de már elmúlt

„A munkatársaink kivizsgálták az ügyet és megállapították, hogy az oldal tévesen lett korlátozva, ezért már visszaállították. Elnézést kérünk a kellemetlenségért” – írta a Telex kérdésére a Meta. A Facebook anyacégét azért kerestük meg, mert péntek délelőtt a Bama, vagyis a Mediaworks Baranya vármegyei kiadványának eltűnt a közösségi médiás oldala. Egy Reddit-bejegyzés szerint felhasználói bejelentés után a Meta döntött úgy, hogy az oldal tevékenysége nem felel meg a közösségi alapelveknek.

Közben kiderült, hogy más, a kormánypárti Mediaworkshöz, illetve annak regionális kiadványaihoz kötődő Facebook-oldalak is érintettek. Eltűnt a Szabolcs Online, a Kisalföld.hu és a Szon.hu közösségi médiás felülete is. Péntek kora estére a négy felfüggesztett oldalból kettőt állított vissza a Meta. A Kisalföld és a Szon pedig szerkesztőségi írásban, a sajtószabadság megsértéseként értékelte a fejleményeket, mivel ők még nem kapták vissza a felületeiket.

Megkérdezték azt is a Metától, hogy milyen jellegű hiba vagy milyen tartalom vezetett az oldalak felfüggesztéséhez, de erre nem kaptunk választ. Azt sem tudtuk meg, hogy hány bejelentés történt az oldal, illetve az oldalak ellen.

A kormánypárti, hatalmas médiabirodalomhoz tartozó vidéki oldalak az elmúlt években egyre nyíltabban váltak a kormánypártok kampányeszközévé: rendszeresen jelennek meg rajtuk mesterséges intelligenciával készült illusztrációk, a fideszes politikusok, influenszerek posztjait pedig gyakran minden érdemi kommentár nélkül továbbosztják.

A lap kérdéseivel megkerestük a Mediaworks-öt is, de eddig nem kaptak választ.