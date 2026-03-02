Anyaország, Rendőrbűnözés :: 2026. március 2. 10:39 ::

Volt rendőri vezetők ellen emeltek vádat korrupció miatt

Üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más bűncselekmények miatt tizenhat ember ellen emelt vádat a Győri Törvényszéken a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.

A vádirat szerint egy vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetői a cégcsoport sikeres és eredményes működése érdekében szervezetten, korrupciós kapcsolatrendszert alakítottak ki két rendőri vezetővel.

A cégvezetők több mint egy évtizeden keresztül vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak egy volt városi rendőrkapitánynak és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettesnek.

A rendőri vezetők mindezekért cserébe a hivatali helyzetükkel visszaélve beavatkoztak büntetőügyekbe, biztosították szabálysértési és büntetőeljárási ügyek iratainak jogosulatlan megismerését, valamint befolyást gyakoroltak hivatalos személyekre és gazdasági társaságokra a vagyonvédelmi cégcsoport érdekében.

Vádiratában a nyomozó ügyészség a volt rendőri vezetőkkel és a vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetőivel szemben letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Ezen felül a volt rendőrkapitány több tízmillió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes több százezer forintos vagyonelkobzásra is számíthat, amelyek végrehajtását az ügyészség különböző vagyonelemek korábbi zár alá vételével biztosította.

A vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás cégcsoportjához tartozó - korrupciós bűncselekményekkel érintett - gazdasági társaságok esetében a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény rendelkezései alapján pénzbírság kiszabására tett indítványt az ügyészség - áll a közleményben.