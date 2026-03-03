Anyaország, Háború :: 2026. március 3. 19:48 ::

Szijjártó: az ukránok pénze korábban fogy el, mint a mi kőolajunk

Az áprilisi választásig nem várható előrelépés a Barátság kőolajvezeték ügyében, de ha marad a mostani kormány, akkor az ukránok kénytelenek lesznek megállapodni, mivel előbb fogy el a pénzük, mint a mi kőolajunk - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Szolnokon.

A tárcavezető a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjai előtt tartott beszédében azon véleményének adott hangot, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának ügyében a közelgő választásig már nem lesz előrelépés, ugyanis Ukrajna épp ennek kimenetelét próbálja befolyásolni a tranzit leállításával.

"A vezetéket üzemeltető ukrán cég csomószor jelezte már a Mol számára, hogy a vezeték rendben van, és kizárólag politikai utasításra várnak, hogy indíthassák a szállítást. Az sem véletlen, hogy nem engedik oda a magyar meg a szlovák ellenőröket, hogy megnézhessük, hogy mi a probléma. Az EU-s ellenőröket sem engedik be, ebből látszik, hogy egy óriási blamától tartanak" - húzta alá.

"Azt gondolom, hogy a helyzet egyértelmű. Tehát ha megnyerjük a választást, amire azért jó esély van, és mi folytatjuk, akkor az ukránoknak velünk kell együtt létezni, és az ő pénzük korábban fogy el, mint a mi kőolajunk" - tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán leszögezte, hogy Ukrajnában ma a háború egy üzleti modell. "Tehát az a pénz, amit az ukránok kapnak az Európai Uniótól a háború miatt, több, mint amit az ukrán gazdaság békeidőben elő tud állítani. Eddig az ukránok az elmúlt négy évben 193 milliárd eurót kaptak az Európai Uniótól. 193 milliárd eurót. Ők ugye abból élnek, amit az EU-tól kapnak. És hát hogy is mondjam, az életstílus azért az látszik. Ezért fontos nekik ez a 90 milliárd eurós úgymond hadikölcsön, (…) mert elfogy a pénz. És ha világossá válik, hogy négy évig még minket kell nézniük minimum, akkor muszáj lesz megállapodniuk a választás után egyből" - emelte ki.

(MTI)