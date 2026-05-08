Anyaország, Videók :: 2026. május 8. 21:47 ::

Napirend Feletti Felszólalás: Hogyan tovább jobboldal?

Sokat írunk róla, hogy az áprilisi választások új helyzetet teremtettek, láthatjuk, amint napról napra omlik össze a NER, amely csillagászati összegekből működött, és úgy tűnik, hogy a pénzcsapok elzárásával, és a hatalom elveszítésével vége van.

Ez a szituáció nem csak veszélyeket, de lehetőségeket is rejt magában. Itt a lehetőség: a jobboldalnak meg kell újulnia, és meg kell tisztulnia.

Az út elején járunk, a legfontosabb most a szembenézés és az aktív diskurzus a témáról. Ennek egyfajta nulladik lépése lehet ez a beszélgetés.

Vannak benne provokatív felvetések, és szükségeltetik az értő hallgatás, de az építő jellegű kritikának helye van, helye kell, hogy legyen. Akár a műsorban felvetettekkel kapcsolatban is.