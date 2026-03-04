Anyaország, Rendőrbűnözés :: 2026. március 4. 10:12 ::

Szolgálati gépkocsiból szívták le az üzemanyagot a "rend őrei"

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt, akiknek azóta megszűnt a szolgálati jogviszonyuk.

A nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben 2026 februárjában több helyszínt érintő kutatást hajtott végre az NVSZ, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével.

Az elsődleges eljárási cselekményeket követően a nyomozó ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatott ki 4 rendőrt.

A megalapozott gyanú szerint a futárként szolgálatot ellátó rendőrök 2023 júniusától a rendőrségi szolgálati gépkocsikból szolgálatuk során, rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat tulajdonítottak el.

A terheltek lakóhelyein, tartózkodási helyein és a használatukban álló járművekben végrehajtott kutatás során a nyomozó ügyészség gázolajon kívül a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket foglalt le, köztük kannákat, üzemanyagszivattyút, gumicsövet, és tölcséreket.

A gyanúsítottak – akik között vezető beosztású, vagy tiszti rendfokozatú egyenruhás nincs – szolgálati jogviszonya az eljárás alatt megszűnt, közölték az ügyészség honlapján.